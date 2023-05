Plug Power suunnittelee kumppaneidensa kanssa kolmea vihreän vedyn tuotantolaitosta Kokkolaan, Porvooseen ja Kristiinankaupunkiin

Plugin toimitusjohtaja Andy Marsh saapui Suomeen käynnistämään hankkeet. Tänään Business Finlandin tiloissa Helsingissä pidetyssä tilaisuudessa varmistuivat kolmen kaupungin, Kokkolan, Kristiinankaupungin ja Porvoon, sitoumukset maa-alueiden järjestymiseen.

- Plug on yksi Euroopan suurimpia vetymarkkinoiden toimijoita. Nyt yhtiö vahvistaa entisestään rooliaan Euroopassa poikkeuksellisessa laajuudessa. Suunnittelemme kolmea teollisuushanketta yhteistyössä rahoitusalan ja teollisuuden kumppaneidemme kanssa. Olemme ylpeitä siitä, että osaamisemme ja avaimet käteen -vetyratkaisujemme avulla voimme tukea Suomen visiota olla vihreän vetytalouden eurooppalainen johtaja, kertoo Andy Marsh.



Tuotantolaitosten sijoittuminen juuri Suomeen on strateginen valinta, sillä Suomessa hanke voi hyödyntää runsaasti vähähiilisiä ja puhtaita energialähteitä, kuten ydin-, tuuli- ja vesivoimaa. Tuotantolaitosten odotetaan tuottavan 850 tonnia vihreää vetyä päivässä eli 2,2 gigawattia (GW) elektrolyyserikapasiteettia vuosikymmenen loppuun mennessä.



- Tämä suunniteltu investointi on merkittävä Euroopalle ja osoitus Suomen kansainvälisestä kilpailukyvystä. Suomi on saanut innovatiivisella ekosysteemillään ja omavaraisella, hiilettömällä energiantuotannollaan Plugin kaltaisia vihreitä investointeja eurooppalaisiin arvoketjuihin. Yhteistyö alueiden kanssa on sujunut erinomaisesti, mikä todistaa sen, miten pienet kaupungit voivat johtaa teollista kehitystä. Hanke vahvistaa maan taloutta, luo työpaikkoja ja edistää hyvinvointia vuosiksi eteenpäin, sanoo Business Finlandiin kuuluvan Invest in Finlandin Cleantech Industry -toimialajohtaja Markku Kivistö.



Vihreä vety tuotetaan suunnitelluissa laitoksissa Plugin PEM-elektrolyyseri- ja nesteytysteknologian avulla. Vihreä vety ammoniakin ja vihreän teräksen (suorapelkistetyn raudan, DRI) tuotannossa vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja on olennaisessa osassa hiilestä irtautumisessa Euroopassa.

● Kokkolan laitoksen odotetaan tuottavan 85 tonnia nestemäistä vetyä päivässä ja jopa 700 kt vihreää ammoniakkia vuodessa 1 GW:n elektrolyysillä. Nestemäistä vihreää vetyä riittää paikallisten tarpeiden lisäksi vientiin Länsi-Eurooppaan. Vety ja vihreä ammoniakki viedään Eurooppaan Kokkolan sataman kautta.

● Kristiinankaupungin entisen hiilivoimalan lähelle sijoittuvan 1 GW:n elektrolyysilaitoksen arvioidaan tuottavan vihreää vetyä Kristiinankaupungin satamasta vietävää vihreän teräksen tuotantoa varten (2,0 mt suorapelkistettyä/kuumabriketöityä rautaa) vuodessa.

● Porvoon laitos tulee tuottamaan jopa 100 tonnia vetyä päivässä vuoteen 2030 mennessä.



- Olemme ylpeitä siitä, että saamme olla vihreän siirtymän etujoukoissa kohti kestävämpää taloutta. Olemme pitkäjänteisesti kehittäneet infrastruktuuriamme teollisten investointien sijoittumisia silmällä pitäen. Kokkola on sitoutunut edistämään Plugin hankkeen toteutusta Kokkola South -teollisuusalueelle. Olemme iloisia niistä sadoista teollisista työpaikoista, joita Plugin hanke tuo tullessaan, sanoo Kokkolan kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

- Olemme työskennelleet Kristiinankaupungissa pitkään tuulivoiman, aurinkovoiman ja vedyn parissa vihreän energian kehittämiseksi. Olemme eurooppalainen edelläkävijä vihreässä siirtymässä. Teemme osaltamme kaikkemme, että hanke Kristiinankaupungissa onnistuu hyvin. Sillä on positiivisia vaikutuksia koko alueen elinkeinoelämälle ja elinvoimalle, sanoo Kristiinankaupungin kaupunginjohtaja Mila Segervall.

- Porvoossa on kehittymässä merkittävä cleantech-keskittymä. Olemme iloisia voidessamme toivottaa kansainväliset toimijat tervetulleiksi Porvoon Kilpilahden alueelle, joka on keskeinen vihreälle siirtymälle Suomessa ja koko Pohjois-Euroopassa sijaintinsa ansiosta. Keskustelu Plugin kanssa on ollut avointa ja mutkatonta, mikä on tärkeää prosessin onnistumisen kannalta, sanoo Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.



Julkistettujen hankkeiden odotetaan olevan yksi suurimmista investoinneista Euroopan markkinoilla. Plug on käynnistänyt keskustelut suurten sijoitus- ja rahoitusalan toimijoiden kanssa. Yhtiö pyrkii varmistamaan optimaaliset pääomaratkaisut yhteistyössä rahoitusalan sekä teollisuuden kumppaneidemme kanssa ennen lopullisia investointipäätöksiä. Lopullinen investointipäätös tehdään vuosien 2025–2026 aikana.

- Olen erittäin tyytyväinen, että Plug pitää Suomea otollisena kohteena investoinneilleen. Vetytalouden tavoitteemme ovat kunnianhimoisia, joten tarvitsemme juuri tällaisia investointeja. Tällä on suuri merkitys Suomen teollisuuspolitiikan tulevaisuudelle, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.



Ammoniakkilaitoksen rakentamisessa Plugin yhteistyökumppanina toimii Hy2gen, joka toteuttaa uusiutuvan vedyn, ammoniakin ja vetypohjaisten sähköpolttoaineiden hankkeita maailmanlaajuisesti. Plug tekee tiivistä yhteistyötä Fingridin ja Gasgridin kanssa varmistaakseen sähköverkon kapasiteetin ja vetyinfrastruktuurin kehittämisen. Lisäksi yhtiö rakentaa suorapelkistetyn raudan ja kuumabriketöidyn raudan tuotantolaitoksen (DRI/HBI-laitoksen) yhteistyössä teollisuusyritys GravitHyn kanssa.

Hankkeen myötä energiavarmuus Euroopassa kehittyy. Hankkeiden elektrolyyserikapasiteetti on lähes viisi prosenttia RePower EU -suunnitelmasta. Sen tavoitteena on tuottaa Euroopassa 10 miljoonaa tonnia uusiutuvaa vetyä vuoteen 2030 mennessä. Hankkeet tukevat vihreän sähkön ja vihreän vedyn kehittämistä eurooppalaisen runkoputken ympärillä lähellä Perämerta, ja edistävät Suomen hallituksen ilmasto- ja energiastrategian tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Tietoja Plugista

Plug rakentaa kokonaisvaltaista vihreän vedyn ekosysteemiä tuotannosta, varastoinnista ja toimituksesta energiantuotantoon saakka. Yhtiön tavoitteena on auttaa asiakkaitaan saavuttamaan liiketoimintatavoitteittaan ja vähentämään toimintansa hiilidioksidipäästöjä. Plug toimittaa vihreän vedyn ratkaisuja suoraan asiakkailleen ja yhteisyrityskumppaneiden kautta muun muassa materiaalinkäsittelyn, sähköisen liikenteen, sähköntuotannon ja teollisuuden alojen tarpeisiin. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.plugpower.com.

