PodMe tuo uuden vaihtoehdon Suomen podcast-markkinoille

Alkusyksyllä Suomessa lanseerattava podcast-palvelu PodMe mahdollistaa podcastien tekijöille säännöllisen ansaintamallin ja kuulijoille entistä enemmän laadukasta sisältöä.

Uuden podcast-palvelun päätuote on PodMe Premium, jonka tilaajat saavat nauttia PodMe-palveluun yksinoikeudella tuotetusta sisällöstä ilman mainoksia. Lisäksi palvelun kautta voi kuunnella myös ilmaisia, vapaassa jakelussa olevia podcasteja. Vuonna 2017 perustetun PodMen tilaajamäärät Ruotsissa ja Norjassa ovat kasvaneet lyhyessä ajassa kymmeniin tuhansiin.

- Säännöllisen ja ennustettavan ansaintamallin puuttuminen on johtanut usean podcastin päättymiseen. Uskomme siihen, että podcast-fanit ovat valmiita maksamaan palvelusta, mikäli he saavat vastineeksi enemmän laadukasta sisältöä suosikeiltaan. Olemme vakuuttuneita, että myös Suomessa tilanne on juuri tämä, PodMen toimitusjohtaja ja perustaja Johan Strömberg toteaa.

Podcast-tuotantojen ansaintamalli on perustunut pitkään kaupallisiin yhteistöihin, joten tekijät ovat tasapainoilleet sisällöntuotannon ja asiakassuhteiden ylläpitämisen välillä. PodMe Suomen maajohtaja Henna Helske kertoo, että PodMe haluaa parantaa sisällöntuottajien edellytyksiä elättää itsensä podcastien parissa ja kehittää omaa osaamistaan.

- Annamme sisällöntuottajille vapauden tehdä podcasteja sisältö edellä ilman rajoittavia tekijöitä. Samalla PodMe antaa 360-asteisen tuen kokonaisvaltaiseen tekemiseen sparraamisesta studiopalveluihin, unohtamatta valmiin podcastin markkinointia ja viestintää, Helske kertoo.

Syksyn ensimmäiset podcastit varmistuneet

PodMe Premiumin tämän syksyn ensimmäiset podcastit ovat varmistuneet, ja neuvotteluja käydään vielä muutamien sisällöntuottajien kanssa. Nimet julkaistaan elokuun alussa.

- Mukana on podcasteja Suomen ehdottomasta top 10 -joukosta. Olemme onnellisia, että pääsemme kehittämään heidän kanssaan toimialalle aivan uudenlaisen vaihtoehdon tehdä podcasteja, PodMen sisältöjohtaja Ninja Huhtamäki toteaa.

PodMen tavoitteena on muodostaa luova tila, jonka ympärille rakentuu tekijöitä tukeva yhteisö ja laadukkaat studio- ja tuotantopalvelut.

- Podcastien tekeminen on yleensä aika yksinäistä työtä. PodMe pyrkii luomaan ekosysteemin, jossa yhteisöllisyys, innovointi ja ilo ovat aina läsnä. Meille suurin hyöty syntyy siitä, että talentit kehittyvät ja nauttivat työstään, Helske jatkaa.