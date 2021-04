Pohjalaisjoet tulvivat selvästi normaalia aikaisemmin

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla jokien jäiden lähtö ja keväinen tulvahuippu ajoittuvat keskimäärin huhtikuun toiselle viikolle ja Keski-Pohjanmaalla huhtikuun loppupuolelle. Tänä vuonna Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan joet saavuttivat kevään tulvahuipun pari viikkoa normaalia aikaisemmin eli välillä 30.3. – 3.4.2021. Toistuvuudeltaan Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Maalahdenjoen tulva vastasi noin kerran 5–10 vuodessa toistuvaa tulvaa. Myös Lapuanjoen pohjoispuoliset joet ovat viime päivinä nousseet nopeasti ja voivat saavuttaa tulvahuippunsa melko piankin. Toisaalta on mahdollista, että Keski-Pohjanmaan joet saavuttavat tämän kevään tulvahuipun vasta huhtikuun loppupuolella, sillä alkavalle viikolle on ennustettu kylmempää säätä.

Kyrönjoen alaosalla vuosina 1911–2020 suurin maaliskuussa ja huhtikuun alussa todettu virtaama on ollut keskimäärin tasoa 300 m3/s, kun tänä vuonna virtaama oli maalis-huhtikuun vaihteessa suurimmillaan 370 m3/s. Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla kevään tulvahuippu on nyt ohi ja jokien pinnat kääntyivät selvään laskuun viimeistään pääsiäispäivänä 4.4.2021. Vähänkyrön alapuoliset jäät siirtyivät kohti merta 3.4.2021 illalla, eivätkä aiheuttaneet merkittäviä tulvavahinkoja. Pohjalaisjokien keväiset tulvahuiput ovat yleensä nopeita, mutta tänä vuonna huippulukemissa on oltu useita päiviä. Esimerkiksi Ilmajoella Nikkolassa oltiin lähellä tulvaluukkujen keväistä avaamista 30.3.–2.4.2021, mikä on aikaisemmin kuin koskaan ennen. Viime viikon vähäiset sateet, loppuviikon kylmät yöt ja tekojärvien täytön onnistunut ajoitus olivat todennäköisesti suurimmat syyt siihen, että tulvaluukkuja ei tarvinnut avata Kyrön- tai Lapuanjoella.

Isojen järvien pinnat nousevat keväiseen huippunsa selvästi myöhemmin kuin jokiuomat. Kuortaneenjärvelle ennustetaan kaksiosaista huippua: ensimmäinen huippu jo alkavan viikon lopulla ja toinen suurempi huippu 20. huhtikuuta jälkeen. Jälkimmäinen huippu saattaa nousta tasolle, joka voi aiheuttaa haittoja matalalla oleville lomarakennuksille. Ennusteeseen liittyy vielä kuitenkin paljon epävarmuutta. Lappajärven ja Lestijärven tulvahuippua ennustetaan toukokuun alkuun.

