Pohjalaisjoet voivat tulvia vappuna (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Lamminnevan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Etelä-Pohjanmaa) 20.4.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Fortum Power and Heat Oy suunnittelee tuulivoiman ja sähkönsiirron hanketta, jossa enintään 38 tuulivoimalaa rakennetaan Seinäjoelle ja Lapualle, Nurmon ja Lapuan keskustaajamien sekä Hirvijärven tekoaltaan rajaamalle metsä- ja suovaltaiselle alueelle, jonka pinta-ala on noin 5500 hehtaaria. Vireillä olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metrin tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on 6–10 MW.