Pohjalaismaakunnissa sinilevähavaintoja edellisiä viikkoja vähemmän (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Alajärvellä tehtiin havainto myös runsaasta sinileväesiintymästä Hoiskon uimapaikalla. Rotarien sinileväseurannassa sinilevää havaittiin hieman Kaskinen-Kristiinankaupunki havaintopisteellä Kaskisten Vackergrundissa. Kansalaishavaintoja saatiin kaksi Ähtärinjärven Ollikkalansaaren itäpuolelta.

Vähäinen sinileväesiintymä näkyy vedessä vihertävinä tai kellertävinä tikkusina ja hippuina. Runsas sinileväesiintymä voi kertyä veden pinnalle levälautoiksi ja ajautuessaan rantaan se voi paksuuntua tai esiintyä viiruina vedenpinnassa. Sinilevät saattavat tuottaa myrkyllisiä tai ärsyttäviä aineita veteen, joten sen käyttöä pesu-, löyly- tai talousvetenä ei suositella. Lapset ja lemmikkieläimet on myös syytä pitää poissa leväpitoisen veden lähettyviltä. Sinilevä ei tartu tikkuun, jos sitä yrittää nostaa. Jos sinilevää ottaa lasiin ja antaa sen seistä siinä noin tunnin, nousee sinilevä veden pintaan.

Tämä on toistaiseksi kesän viimeinen levätiedote, mutta sinilevätilannetta seurataan edelleen syyskuussa ja tarvittaessa tiedotteita laaditaan vielä syyskuussakin. Havainnot tallennetaan kaikille avoimeen Järvi-meriwiki-karttapalveluun (www.jarviwiki.fi). Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa levätilannetta 27 virallisella havaintopaikalla Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Kansalaiset voivat edelleen tallentaa sinilevähavaintojaan Järvi-meriwiki-palveluun tai vesi.fi karttapalveluun, myös Havaintolähetti-sovelluksella tallennetut havainnot näkyvät Järvi-meriwiki -karttapalvelussa. Havainnot voi edelleen ilmoittaa myös suoraan leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.

Kulunut kesä on ollut sisävesillä pohjalaismaakunnissa sinilevätilanteen osalta viime kesän kaltaisesti tavanomaista rauhallisempi. Sinileväkausi käynnistyi viime kesään nähden viikkoa myöhemmin juhannuksena alkaneiden helteiden jälkeen. Heinäkuussa levätilanne oli sisävesillä rauhallinen, mutta elokuussa lämpimän sään ja toisaalta rankkojen sateiden myötä havaintoja on tehty loppukesää kohti enemmän. Pääasiassa havaintoja tehtiin vähäisistä sinileväesiintymistä, mutta elokuussa saatiin enemmän havaintoja myös runsaista esiintymistä. Viime viikolla tehtiin Lappajärvellä kansalaishavainto erittäin runsaasta sinileväesiintymistä. Toistuvia sinilevähavaintoja kesän aikana on saatu Ähtärinjärveltä, mutta verrattuna aikaisempiin kesiin on sinilevähavaintoja tehty Ähtärinjärvellä hieman aikaisempia vuosia vähemmän.

Myös merialueen sinileväkausi käynnistyi juhannuksen jälkeen. Merialueilla havaintoja on tehty pohjalaismaakunnissa viime vuosiin verrattuna enemmän ja melko tasaisesti juhannuksen jälkeen, mutta etenkin loppukesää kohden havainnot ovat lisääntyneet. Merialueilta saatiin kesän aikana sinilevähavaintoja erityisesti Vaasan alueelta sekä suojaisista lahdelmista muun muassa Kaskisista ja Maalahden alueelta. Tarkka-karttapalvelun satelliittikuvat ovat myös tukeneet näitä havaintoja. Kansalaishavaintoja saatiin tänä kesänä paljon etenkin merialueilta. Havainnot runsaista sinileväesiintymistä lisääntyivät myös merialueilla elokuussa lämmenneen sään ja rankkojen sateiden myötä. Olosuhteet ovat olleet otolliset lämmön, valon ja valuma-alueelta sateiden mukana tulleiden ravinteiden takia. Vaikka sinileväkukintojen määrät vähenevätkin elokuun jälkeen vesien viilennyttyä, voi sinilevää sään suosiessa esiintyä vielä syyskuussa, jopa loka-marraskuussa. Suotuisissa olosuhteissa sinilevien massaesiintymiä voi esiintyä myös jään alla.