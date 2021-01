Pohjalaismaakuntien uusi tienpidon ja liikenteen suunnitelma on julkaistu verkossa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue on julkaissut verkossa uuden tienpidon ja liikenteen suunnitelman. Suunnitelma on tehty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueelle, joka käsittää Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnat.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma sisältää ajankohtaista tietoa alueemme liikenteen tilasta, tiestön kunnosta, hoidosta ja rahoituksesta sekä liikennejärjestelmätyöstä, liikenneturvallisuudesta ja joukkoliikenteestä. Lisäksi suunnitelma sisältää alueelliset investointikohteet ja rahoituspäätöstä odottavat hankkeet.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tavoitteena on täyttää käytettävissä olevin resurssein mahdollisimman hyvin tienkäyttäjien tarpeet. Haastetta tähän tehtävään tuovat muuttuvat olosuhteet niin toimintaympäristössä kuin säätiloissakin, sekä rajallinen rahoitus. Suurin osa käytettävissä olevasta rahoituksesta menee maanteiden kunnostukseen ja päivittäiseen hoitoon. Maanteiden kunnostus ja hoito on pyritty mitoittamaan niin, että toiminta on liikenteen määrän ja käytettävissä olevat taloudelliset mahdollisuudet huomioiden suotavaa tai järkevää.

Suunnitelma julkaistaan ainoastaan verkkosivuina, jonne päivitämme reaaliajassa ajankohtaiset muutokset ja suunnitelma pysyy jatkuvasti ajan tasalla. Myös linkitykset tienpitoon ja liikenteeseen liittyviin tietoihin pystytään paremmin päivittämään suunnitelmaan. Näin pystymme paremmin palvelemaan asiakkaitamme.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma löytyy osoitteesta www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa-tls

Verkkosivuilta löytyy yhteystiedot mahdollisten lisätietojen saamiseksi.