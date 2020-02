Pohjalaista sisua ja presidenttipeliä

Vaasan kaupunginteatterin uutuusnäytelmä Kekkosen tytär on pohjalaiskomedia itsensä toteuttamisesta, oman paikkansa löytämisestä ja vahvoista lakeuksien naisista. Näytelmä tempaisee lapualaisperheen keskelle hersyvää presidenttipeliä, josta ei vauhtia ja yllätyksiä puutu.

Taina Latvalan tuorein teos sijoittuu kirjailijan kotiseudulle Lapualle. Leskirouva Maija Vähä-Peltola ei vanhoilla päivillään muusta puhukaan kuin Kekkosesta. Eräänä päivänä Maija kertoo tyttärelleen Katalle Kekkoseen liittyvän salaisuuden, joka käynnistää kaikkien aikojen presidenttikampanjan. Yllättävissä käänteissä mukana hääräävät Katan poliittista uraa tekevä sisko Leena, Maijan venäläistaustainen kodinhoitaja Vladimir, siskosten sukkelasanainen serkku Sutinen sekä Lapuan kaupunginjohtajan paikkaa havitteleva Pertti.

Kekkosen tytär on Latvalan neljäs näytelmä Vaasan kaupunginteatterille. Kaikki Latvalan aiemmat näytelmät Välimatka (2014), Saman katon alla (2016) sekä Mun Pohjanmaa (2017) on ohjannut Erik Kiviniemi. Kiviniemi on ohjauksen lisäksi suunnitellun näytelmän lavastuksen. Pukusuunnittelijana toimii Kati Ala-Hiiro. Näyttämöllä esiintyvät Emmi Kangas, Anna Lemmetti-Vieri, Jari Hietanen, Ville Härkönen, Topi Kohonen ja Anna Pukkila.

Kekkosen tytär saa ensi-iltansa 15. helmikuuta Vaasan kaupunginteatterin Julia-näyttämöllä.