Pohjalaisvesistöissä tehty sinilevähavaintoja etenkin merialueilla (Pohjalaismaakunnat)

Runsaasti sinilevää havaittiin Alajärvellä Hoiskon uimarannalla. Ähtärinjärvellä tehtiin sinilevähavainto vähäisestä sinileväesiintymästä kahdella Ähtärin ympäristönsuojelutoimiston havaintopisteellä Karvanlahdessa ja Ähtärinsalmessa. Rotarien sinileväseurannassa sinilevää havaittiin hieman Kaskinen-Kristiinankaupunki havaintopisteellä Kaskisten Vackergrundissa Tallvarpenin merialueella sekä Kaskinen-Siipyy havaintopisteellä Skatskärinlahdessa. Lisäksi sinileväpuhelimeen ilmoitettiin asiantuntijan tekemä havainto vähäisestä sinileväesiintymästä Närpiönjoesta Knåpinlahteen laskevassa vedessä.

Sinilevästä tehtiin myös kansalaishavaintoja etenkin merialueilla. Sinilevää havaittiin hieman Vaasan Äspskäretin luoteispuolella, Mustasaaren Paniken pohjoisrannalla ja Kaukaluodon länsipuolella. Runsaasti sinilevää havaittiin Vaasan Stora Skadebådanin itäpuolella ja Kuusisaaren länsipuolella Granskärsörenin ja Yttre Granskärsörenin välisellä merialueella sekä Alajärvellä Pynttärinniemen ja Mäntyniemen välissä. Lisäksi sinileväpuhelimeen ilmoitettiin havainto vähäisestä sinileväesiintymästä Ähtärinjärven Ähtärinrannasta.

Voit tallentaa sinilevähavainnon Järviwikin (www.jarviwiki.fi) tai Vesi.fi-karttapalveluun tai käyttämällä Havaintolähettiä. Sinilevähavainnon voi ilmoittaa myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.

Närpiön Hinjärvellä pintaveden lämpötila oli tiistaina 16 astetta ja Lappajärven Halkosaaressa 17,5 astetta. Viime viikkojen aikana näillä havaintopisteillä pintaveden lämpötila on ollut ajankohtaan nähden hieman tavanomaista viileämpää.

Sinileväkukinnat ovat yleisiä elokuussa, sillä kesän aikana lämmenneet pintavedet luovat sinileville otolliset lisääntymisolosuhteet. Tyyni sää saa sinilevän nousemaan veden pinnalle, kun taas tuulinen sää saa sinilevän sekoittumaan veteen. Osa sinilevistä tuottaa myrkyllisiä yhdisteitä ja siksi on aina syytä noudattaa varovaisuutta, jos vedessä esiintyy sinilevää. Sinileväpitoinen vesi saattaa aiheuttaa muun muassa iho-oireita, silmien ärsytystä ja pahoinvointia. Erityisestipienet lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää poissa vedestä, kun sinilevää on havaittavissa. Sinilevää sisältävää vettä ei pidä käyttää myöskään pesu-, löyly- tai hyötykasvien kasteluvetenä. Sinilevän tunnistaa yleensä sinertävän tai kellertävän vihreästä väristä, ja levä on rakenteeltaan hajoavaa. Sinilevä ei tartu tikkuun, jos sitä yrittää nostaa. Sinilevälautat muistuttavat usein maalia noustessaan veden pinnalle.