Pohjanmaan museon kokoelmanäyttelyt uudistuvat

Pohjanmaan museon pysyviä kokoelmanäyttelyitä uudistetaan tämän vuoden aikana. Ensimmäisenä avautuvan Hedmanin kerroksen taidesalit on ripustettu teemallisiksi kokonaisuuksiksi. Terranovan luonnontieteellinen näyttely valmistuu vuonna 2021.

Hedmanin kerroksessa on uudistettu kevään aikana neljä taidesalia. Esille on valittu runsaat 70 teosta, jotka tuovat esiin mahdollisimman monipuolisesti Karl ja Elin Hedmanin kokoelmaa.

Taidesaleihin on ripustettu kotimaisen ja ulkomaisen kuvataiteen ohella veistoksia sekä muutamia esimerkkejä grafiikasta. Mukana on tuttuja nimiä von Wrightistä Schjerfbeckiin, mutta myös harvemmin nähtyjä vanhemman ulkomaisen taiteen teoksia. Veistoksista esillä on mm. Wäinö Aaltosen marmoriveistos Kauhu.

Näyttelyä ei ole ripustettu kronologisesti eikä taidehistoriallisten tyylisuuntausten mukaan.

–Teoksista muodostuu monenlaisia teemallisia kokonaisuuksia katsojan oman kokemustaustan perusteella, kertoo Vaasan kaupungin museoiden kokoelmapäällikkö Auli Jämsänen.

Taidekonservaattorit ovat puhdistaneet ja kunnostaneet teoksia. Moniin teoksiin on vaihdettu alkuperäiset, kunnostetut kehykset. Paperipohjaisia teoksia tullaan vaihtamaan ajoittain.

Pienoisnäyttelyt vitriinissä

Näyttelyyn tutustumisen voi aloittaa jo Pohjanmaan museon vanhasta sisääntuloaulasta, jonne on valmistettu pienoisnäyttely kahteen seinävitriiniin.

–Toisessa on esillä Tovostin-kokoelman esihistoriallisia löytöjä ja toisessa Pohjanmaan naisten käyttämiä koruja, Jämsänen kertoo.

Taidesaleihin on teetetty myös penkkejä, joissa yleisö voi levähtää museovierailun aikana. Hedmanin kerros on avautunut yleisölle 10.6.2020.

Terranovan uusi näyttely avautuu toukokuussa 2021

Terranovan luonnontieteellinen näyttely uudistetaan kokonaisuudessaan. Uuden näyttelyn on määrä avautua toukokuussa 2021.

– Uuden näyttelyn pääteemoja ovat Merenkurkun maailmanperintö ja jääkausi, ihmisen ja Pohjanmaan mereisen luonnon suhde sekä ilmastonmuutos. Uudistunut Terranova pyrkii olemaan mahdollisimman ympäristöystävällinen ja esteetön, kertoo amanuenssi Tuomas Jokela.

Tällä hetkellä näyttelytilassa on meneillään purkuvaihe ja uuden näyttelyn visuaalinen suunnitelma on valmistumassa.

Remontin vuoksi Terranovan näyttelytilat ovat suljettuna ainakin vuoden 2020 loppuun saakka, mutta osa tiloista voidaan avata aiemminkin.

Terranova avattiin vuonna 2002 Pohjanmaan museon, Metsähallituksen ja Ostrobothnia Australis-yhdistyksen yhteistyönä.

Lehdistökuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/4DZhhauvMJbecuhx/fo