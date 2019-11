Pohjanmaan museossa voi ihailla kauneimpia koulutauluja

Pohjanmaan museossa Vaasassa avautuu 15. marraskuuta näyttely, jossa on esillä lähes sata vanhaa koulutaulua. Tauluja on käytetty Porvoon kuurojenkoulussa ja ne kuuluvat Kuurojen museon kokoelmaan, jota säilytetään näyttelyn tuottaneella Työväenmuseo Werstaalla Tampereella. Näyttely on avoinna 29.3.2020 saakka.

Peltisepät (316), sarjasta Meinholdin käsityöläiskuvia, Felix Eiβner, Saksa, ennen vuotta 1904, Kuurojen museo.

Tutkija Minna Vihla Vaasan kaupungin museoista kertoo, että Pohjanmaan museossa nähdään upeasti piirrettyjä opetustauluja, joissa on monia mielenkiintoisia yksityiskohtia. - Näyttelyyn on myös sisustettu koululuokka Pohjanmaan museon kokoelmista. Luokassa on esillä opetuksessa käytettyjä välineitä, esimerkiksi helmitaulu, kartta ja avaruushavaintomalli, Vihla lisää. Aikansa tehokas opetusväline Koulutaulut olivat 1900-luvun alkupuoliskolla olennainen osa kansakoulujen opetusmateriaalia. Isokokoinen ja värikäs taulu oli opetusvälineenä tehokas, koska tuon ajan oppikirjoissa oli vain vähän kuvia. Tehoa lisättiin tekemällä taulun paljastamisesta oppitunnilla jännittävä hetki ja kertaamalla asioita saman taulun äärellä moneen otteeseen. Taulujen valmistus alkoi 1800-luvulla Saksassa sekä Ranskassa ja Suomessa niitä alettiin painaa 1900-luvun alussa. Taulut painettiin useimmiten litografioina eli kivipainotyönä. Aiheet kattoivat kansakoulun opetuksen tarpeet uskonnosta urheiluun. Taulujen sisällön suunnittelivat aikansa arvostetut tutkijat ja opetuksen asiantuntijat, ja taulujen kuvittajiin kuului aikansa merkittäviä taiteilijoita. Vain osa taiteilijoista kuitenkin signeerasi työnsä, eikä suurinta osaa taulujen kuvittajista tunneta. Nykyään suosittuja sisustusesineitä Kalliita koulutauluja käytettiin vuosikymmenestä toiseen ja niistä otettiin myös uusintapainoksia. Esimerkiksi Ebba Masalinin piirtämiä Otavan julkaisemia mustapohjaisia kasvitauluja painettiin seitsemällä vuosikymmenellä aina 1960-luvulle saakka. Koulutaulut siirrettiin 1960- ja 1970-luvuilla luokkien seiniltä varastojen uumeniin, kun opetusvälineet kehittyivät ja yhteiskunta sekä koulutusjärjestelmä muuttuivat. Kyläkoulujen lakkauttamisen myötä monet tauluista päätyivät huutokauppoihin ja sieltä edelleen myös kotien seinille suosituiksi sisustusesineiksi. Tapahtumia Yleisöopastukset pidetään joka kuukauden toinen sunnuntai ruotsiksi klo 13 ja suomeksi klo 14. Näyttelyyn on ilmainen sisäänpääsy kansainvälisenä vammaistenpäivänä tiistaina 3.12. Näyttelyssä järjestetään tuolloin erityisopastuksia, muun muassa kuvailutulkkauksia suomeksi ja ruotsiksi. Tiedotuskuvat: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/4QmbQ3A0tpGNG8c

