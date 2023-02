Pohjanmaan patsaat ja muistomerkit mukaan karttasovellukseen

Kaiken kaikkiaan sovellukseen on kerätty noin 190 patsasta, muistomerkkiä ja taideteosta Vaasasta, Laihialta sekä Kaskisista. Sovellukseen lisätään tulevan neljän vuoden aikana kaikkien Pohjanmaan kuntien kohteet. Tietoja patsaista ja muistomerkeistä kerätään yhteistyössä kuntien kulttuuritoimijoiden ja kotiseutuaktiivien kanssa. Aikaisemmassa sovellusversiossa oli koottuna vain Vaasan alueen patsaat ja muistomerkit.

Kaksikielisen sovelluksen tavoitteena on koota yhteen paikkaan tiedot Pohjanmaan alueen patsaista ja muistomerkeistä. Karttasovelluksesta on siis helppo löytää patsaiden paikat ja niiden lyhyt historiikki.

–Sovellusta täydennetään jatkuvasti samalla kun uusia kohteita tulee ja saamme lisää tietoa niistä. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia ja vinkkejä yleisöltä sovellukseen liittyen, kertoo aluetaideamanuenssi Silvia Rinne.

Sovellus on toteutettu yhteistyössä Vaasan kaupungin museoihin kuuluvan Pohjanmaan museon sekä Aimo Nybergin kanssa. Eläkkeellä oleva kuvataiteen lehtori Aimo Nyberg on koostanut sovellukseen Vaasan kohteet kuvineen. Laihian ja Kaskisen kohteet on koonnut Pohjanmaan museo. Sovelluksen toteutuksesta vastaa Vaasan Paikkatietopalvelut.

Linkki sovellukseen: https://geoinfo.vaasa.fi/sovellukset/PohjanmaanPatsaat/