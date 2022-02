Pohjaveden puhdistus tuotti hienoja tuloksia Lappeenrannan Muukon teollisuusalueella – vedenottamon turvallinen käyttö jatkuu

Avustusta haettavana vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelmasta 8.2.2022 07:52:35 EET | Tiedote

Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelmasta on haettavissa avustusta 8.2.-29.4.2022 välisenä aikana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Avustusta on tarjolla 2 miljoonaa euroa. Haku on valtakunnallinen. Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, sekä yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia.