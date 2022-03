Pohjois-Euroopan ensimmäinen TT-rekka Pohjois-Suomeen - Liikkuvasta kuvantamispalvelusta merkittävä apu sepelvaltimotaudin diagnosointiin

Suomen ensimmäisessä TT-rekassa keskitytään alkuun tutkimaan pohjoissuomalaisten sepelvaltimoiden ja sydämen kuntoa. Sepelvaltimotauti on edelleen merkittävä kuolinsyy maassamme. Vuonna 2020 siihen kuoli miehistä lähes joka viides ja naisista joka kahdeksas.

– TT-kuvaus antaa huomattavan paljon tarkempaa tietoa verisuonista ja sydämen rakenteesta kuin pitkään sepelvaltimotautien diagnosoinnissa käytetty kliininen rasituskoe eli rasitus-EKG, toteaa Olli-Pekka Piira, lääketieteen tohtori ja kardiologian erikoislääkäri Sydänkeskuksesta.

TT-kuvausta sepelvaltimotautien diagnosointimenetelmänä suosittelee myös eurooppalainen sydänlääkäreiden yhdistys ESC, European Society of Cardiology.

Se, että TT-kuvantamislaite on nimenomaan yhdistelmäajoneuvossa, on luonteva ratkaisu pitkien etäisyyksien Suomessa. Liikkuva kuvantamispalvelu mahdollistaa entistä vaivattomamman ja nopeamman pääsyn hoitoon.

– Liikkuvan kuvantamispalvelun ja kardiologin etävastaanoton avulla voimme tuoda entistä tarkemman diagnosointimenetelmän myös niille alueille, joilta on yleensä lähdettävä toisaalle palveluita saadakseen, Piira jatkaa.

Nyt toimintansa aloittanut TT-rekka on Suomen ja koko Pohjois-Euroopan ensimmäinen ja ainoa laatuaan. Neliöitä siinä on reilut 40. Pituutta perävaunussa on 12,3 metriä. Leveimmältä kohdalta vaunu on 4,5-metrinen. Sisätilat jakaantuvat valvomoon ja kuvantamishuoneeseen. Perävaunussa on myös hissi esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvaa asiakasta varten.



Sydänkeskus on sydäntauteihin ja niiden ennaltaehkäisyyn erikoistunut suomalainen lääkärikeskus. Sillä on toimipaikat Oulussa ja Rovaniemellä. TT-kuvantamispalvelun mahdollistaman yhdistelmäajoneuvon se on toteuttanut yhdessä Siemens Healthineersin ja Lamboo Mobile Medicalin kanssa.