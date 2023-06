Pohjois-Karjalaan poikkeusluvat 42 karhun metsästämiseen

Lupa-alueittain poikkeusluvat jakautuvat Pohjois-Karjalassa siten, että Lieksassa voidaan metsästää 11 karhua, Keski-Karjalan lupa-alueella 9, Ilomantsissa 7, Joensuu-Eno lupa-alueella 6, Tuupovaarassa 3, Polvijärvellä 3, Nurmeksessa 2 ja Juuassa 1 karhu. Liperi-Outokumpu lupa-alueelle ei lupia tänä vuonna myönnetty, koska alueella ei todettu viime vuonna yhtään karhupentuetta.

Lupamäärä on mitoitettu siten, että se ei millään lupa-alueella ylitä 13 % arvioidusta karhukannasta. Verotussuunnitelman perustana käytetään alueellista Luonnonvarakeskuksen määrittämää pentueiden määrää.

Pohjois-Karjalan karhukanta on Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan pienentynyt edellisvuodesta. Karhukannaksi on arvioitu 310–350 aikuista karhua. Pentutuotoksi kuluvalle vuodelle on arvioitu 80 pentua.

Karhun metsästyskausi alkaa 20.8. ja päättyy lokakuun lopussa.