Pohjois-Karjalassa on luksustelttailtu jo hyvän aikaa

Karjalaiset ovat tunnetusti sukkelaa väkeä ja monessa asiassa kehityksen kärkijoukoissa kuten luksustelttailussa eli glampingissä.

Kun tohmajärveläinen Riitta Okkonen palasi maailmalta kotiseudulleen matkailualan yrittäjäksi, hän pisti tuulemaan. Karjalainen perinnemaisema korkean harjun päällä sai jo viime vuonna komistukseksi kodikkaan luksusteltan.

- Ensi alkuun asiakkailla riitti kummasteltavaa, kun Glamour-teltassa olivat laadukkaat runkopatjat, kalusteet ja matot, muistelee Itärajan Helmen emäntä Riitta Okkonen.

Okkonen seuraa aktiivisesti matkailualan trendejä myös Keski-Euroopasta käsin. Onhan hänellä siihen hyvät mahdollisuudet, sillä osan vuotta hän viettää kakkoskodissaan Itävallassa.

Telttoja poikineen

Glamping eli luksustelttailu on mukavuudenhaluisen luontoihmisen unelma. Se on erähenkinen majoitusmuoto, vailla vaivannäköä. Monelta telttailu jää sen tähden, että retkivarusteiden raahaaminen kilometritolkulla ei innosta, vaikka teltassa luonnonhelmassa oleilu muuten voisi kiinnostaakin.

Itärajan Helmen luksustelttailuun kuuluu kaikki herkut. On varsin uniikkia, että glamour-telttamajoitukseen on yhdistetty puolihoito ja tarvittaessa ohjelmapalveluita. Ravintola-alalla uransa luonut Okkonen on taitava kokki, joka pitää kunnia-asianaan maukasta ja terveellistä ruokaa.

Luksustelttailuksi voi lukea myös Tentsilet eli puiden väliin pingotettavat teltat, joita Itärajan Helmessä on peräti viisi kappaletta. Kolme kahden hengen telttaa ja kaksi kolmenhengen telttaa, joista yksi rannassa aivan omassa rauhassa. Neljä Tentsileä ja luksusteltta sijaitsevat mukavasti kesäkeittiön, huussin, saunan, paljun ja emännän herkullisten ruokapatojen ääressä.

Kesästä syksyyn

Luksustelttailu ei ole ainoastaan keskikesän ja kauniiden säiden riemu. Itärajan Helmen kaikki teltat ovat joka sään kestäviä. Ne eivät läpäise vettä ja teltoissa tarkenee nollakeleille asti.

- Kun kesä syvenee ja kääntyy syksyksi, luonto muuttuu väkevämmäksi. Sen aistii teltassa erityisen hyvin. Tuulet ja eri säiden tuoksut ovat läsnä ja ympärillä. Kohta tulee elokuun kuutamoyöt ja sen jälkeen ruskan hehkut ja raikas syysilma tähtitaivaineen. Hyvin moni arvostaa sitä, että on turvallinen pihapiiri lähellä, mutta aito luonto läsnä.

- Telttailu kaikilla herkuilla karjalaiseen tyyliin ei lopu kesään, syksyllä on syksyn ilot muun muassa sieni- ja marjametsineen.

Tervetulloo telttailemaan, huikkaa Riitta Okkonen karjalan kielellä. Hän lisää, että löytyy heiltä mökkimajoitustakin.

