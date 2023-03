Pohjois-Pohjanmaalla helmikuussa 20 700 työtöntä työnhakijaa

Työttömyys kääntyi Pohjois-Pohjanmaalla kasvuun syksyllä 2022 ja työttömien määrä on jatkanut kasvua alkuvuodesta 2023. Pohjois-Pohjanmaalla oli helmikuun lopussa 20 700 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 500 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Lomautettujen määrä on edelleen korkea (2 300), mikä johtuu sekä heikentyneestä taloustilanteesta sekä talvikauden vähentyneestä työntekijätarpeesta. Avoimien työpaikkojen tarjonnassa on nähtävissä edelleen pudotusta aiempaan koko maakunnan alueella.

Maakunnan työttömyysaste oli helmikuun lopussa 10,9 % ja koko maassa se oli 9,7 %. Maakunnan sisällä alhaisin työttömyysaste oli Limingassa (6,1 %) ja korkein Vaalassa (16,2 %). Oulussa työttömyysaste oli 12,1 %. Uusien työpaikkojen määrä oli vähentynyt useissa ammattiryhmässä vuoden 2022 helmikuuhun verrattuna. Helmikuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella oli avoinna kaikkiaan 14 800 työpaikkaa, joista uusia avoimia työpaikkoja oli 6 600. Eniten uusia työpaikkoja oli avoinna palvelu- ja myyntityöntekijöille (mm. lähihoitajat, myyjät, kokit, tarjoilutyöntekijät) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmälle (mm. rakennustyöntekijät, hitsaajat ja kaasuleikkaajat, kirvesmiehet ja rakennuspuusepät). Vähintään yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli helmikuussa 6 100. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli lähes sama, kuin edelliskuussa, mutta 1 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömistä naisia oli 37 % ja miehiä 63 %. Naisten pitkäaikaistyöttömyys laski vuoden takaisesta 16,3 % ja miesten 13,9 %. Yli 2 vuotta työttömänä olleiden määrä on pysynyt pitkään lähes samalla tasolla ja helmikuun lopussa heitä oli työttömänä 3 400. Työttömyys on kasvanut eniten 20–24-vuotiaiden ikäryhmässä ja kasvua vuoden takaiseen oli 17,4 %. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli helmikuussa 3 100, mikä on noin 400 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Työttömistä työnhakijoista miehiä oli 12 700 ja naisia 8 000. Vuoden 2022 helmikuusta miesten työttömyys on kasvanut 1 000:lla ja naisten työttömyys 420:lla. Pohjois-Pohjanmaan aktivointiaste oli helmikuun lopussa 26,3 %. Yhteensä 7 400 henkilöä oli rekisteröity työllistymistä edistävien palveluiden piiriin. Palveluissa olleista 41 % oli koulutuksessa: omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeli 1 470 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 550 opiskelijaa. Vuoden takaiseen verrattuna yksityiselle sektorille ja kuntiin työllistettyjen määrä kasvoi 300 henkilöllä. Myös vuorotteluvapaasijaisten, kokeilussa ja työvoimakoulutuksessa olevien sekä työnhaku- ja uravalmennuksessa olevien määrät kasvoivat vuoden takaiseen verrattuna. Omaehtoisesti opiskelevien sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrät sen sijaan laskivat lähes 900:lla.





