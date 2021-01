Pohjois-Pohjanmaalla kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään edelleen, ohjeita noudattaen enintään 10 hengen tilaisuudet ovat mahdollisia (Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa nykyisiä kokoontumisrajoituksia Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueella 19.1. – 1.2.2021. Tartuntatautilain nojalla ovat kiellettyjä kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Pohjois-Pohjanmaan alueella 1. helmikuuta saakka. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää välttämättömiä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että virusturvallisuus niissä voidaan varmistaa THL:n ja OKM:n 21.9.2020 annettua ohjetta noudattaen.

Määräys on voimassa ajalla 19.1.2021 - 1.2.2021, ja se koskee Pohjois-Pohjanmaan alueen kaikkia 30:aa kuntaa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi Kainuun maakuntaan kestoltaan ja sisällöltään erilaisen rajoituspäätöksen.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto huomioi päätöstä tehdessään Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatiotyöryhmän arvion tilanteesta ja suositukset torjuntatoimiksi. Pohjois-Pohjanmaa on edelleen epidemian vakavimmalla tasolla, leviämisvaiheessa.

Kahden viimeisen viikon aikana COVID-19 -tapausten ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on ollut 66,7 Pohjois-Pohjanmaalla. Tautitilanne muuttuu päivittäin.

Tavoitteena on painaa epidemiatilanne takaisin perustasolle.

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koronaviruksen torjuntatoimia koordinoiva yhteistyöryhmä, jossa 12.1.2021 oli mukana edustus sairaanhoitopiiristä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, THL:stä, Oulun, Kuusamon ja Kalajoen kaupungeista sekä aluehallintovirastosta, arvioi kokouksessaan, että joulun pyhien aikaan positiivisten tapausten määrä oli alhainen johtuen sekä rajoituksista että alhaisista näytteenottomääristä. Joulun pyhien jälkeen tapausmäärät ovat nousseet johtuen pääosin nuorten aikuisten lisääntyneistä kontakteista. Kokonaisuutena sairaanhoitopiirin epidemiologinen tilanne on tasaantunut ollen vielä leviämisvaiheessa.

Yhteistyöryhmän esittämän näkemyksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla kokoontumisrajoitusta voidaan jatkaa niin, että yli 10 hengen yleiset kokoukset kielletään, mutta alle 10 hengen välttämättömiä kokouksia voisi järjestää hygienia- ja turvaohjeita noudattaen.

Turvavälit ja hyvä hygienia ehkäisevät epidemian leviämistä

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen tarkoituksena on ehkäistä alueellaan yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ja tartuntatautitilanteen pahenemista. Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontaktiin keskenään. Yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa tartunnan torjuntatoimista on välttämätöntä huolehtia. THL:n ja OKM:n ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

osallistujien välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen

tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.

järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Kun kokoontumisissa noudatetaan riittäviä turvaohjeita, voidaan tartunnan riskiä olennaisesti vähentää.

Lisätietoja:

Median yhteydenotot:

ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 551, terttu.savolainen@avi.fi ;

aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola p. 0205 017 573, pasi.eskola@avi.fi

Aluehallintovirastojen päätökset (yleistiedoksiannot):

Liite: Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Pohjois-Pohjanmaan alueelle 14.1.2021 (pdf)

Liite: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (pdf)

Tapahtumajärjestäjien neuvonta puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16), sähköposti: koronainfo@avi.fi

Usein kysytyt kysymykset

Linkki: Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin aluehallintovirastojen verkkosivuilla (avi.fi)