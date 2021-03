Pohjois-Pohjanmaalla oli tammikuun lopussa noin 24 000 työtöntä työnhakijaa

Keväällä 2020 alkaneen koronakriisin vaikutukset näkyvät edelleen Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanteessa. Työttömien työnhakijoiden määrä on suuri, mikä näkyy mm. kokoaikaisesti lomautettujen lähes kaksinkertaisena määränä vuoden takaiseen verrattuna. Viime kesänä lomautettujen määrä alkoi kuitenkin selvästi laskea viime kevään luvuista ja myös joulukuusta lomautettujen määrä on edelleen vähentynyt.

Tammikuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla oli 24 200 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut) eli työttömiä oli 4 100 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 3 500, mikä on lähes kaksinkertainen määrä vuoden takaiseen verrattuna. Työttömyysaste (työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta) oli Pohjois-Pohjanmaalla 13,0 % eli hieman maan keskitasoa (12,7 %) korkeampi. Viime vuoden tammikuusta oli työttömien työnhakijoiden määrä noussut kaikissa muissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa, paitsi Kärsämäellä ja Pyhännällä. Maakunnan kunnista alhaisin työttömyysaste oli Reisjärvellä (9,1 %) ja korkein työttömyysaste oli Vaalassa (16,9 %). Oulussa työttömiä työnhakijoita oli 14 000 ja työttömyysaste oli 14,1 %.



Pitkäaikaistyöttömyyden (yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) suunta on maakunnassa ollut nouseva jo edellisen vuoden aikana. Tammikuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 6 700, mikä on 47 % enemmän vuoden takaiseen

verrattuna. Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli 3 800 ja heistä alle 20-vuotiaita oli 800. Nuorten työttömien määrä on noussut 500:lla vuoden takaisesta. Yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä oli 7 900, mikä on 1 450 suurempi kuin vuosi sitten. Työttömyyden tason odotetaan vähitellen laskevan kaikissa seurantaryhmissä, mutta muutos ei ole pikainen. Talouden epävarmuus jatkuu lähitulevaisuudessa ja työmarkkinoiden toipuminen kestää pitkään.



Avoimia työpaikkoja oli tammikuun aikana tarjolla kaikkiaan 9 400, mikä on saman verran kuin vuosi sitten. Uusia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoon avoimeksi 5 600, mikä on vain hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Uusia työpaikkoja oli eniten myyjille, vartijoille, lähihoitajille, hitsaajille, telineasentajille, kirvesmiehille, toimisto- tai laitossiivoojille ja rakennusapulaisille.



TE-hallinnon palveluissa oli tammikuun lopussa yhteensä 7 300 henkilöä, mikä on 800 vähemmän kuin vuosi sitten. Eniten osallistujia oli koulutuksessa: omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeli 2 200 henkilöä ja työvoimakoulutuksessa oli 1 500 opiskelijaa. Työllistettynä yksityiselle ja julkiselle sektorille oli yhteensä noin 1 500 henkilöä ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistui samoin 1 500 henkilöä. Lisäksi työ-/koulutuskokeiluissa, vuorotteluvapaasijaisina sekä työnhaku- ja uravalmennuksissa oli yhteensä 600 osallistujaa.