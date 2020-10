Pohjois-Pohjanmaalla työttömiä työnhakijoita noin 5 000 enemmän kuin vuosi sitten - avointen työpaikkojen määrä noussut vuoden takaisesta

Keväällä alkanut koronakriisi nosti työttömyyden rajuun nousuun. Suuri osa kasvusta johtui lomautettujen määrän moninkertaistumisena maalis-huhtikuun aikana. Alkukesästä lähtien lomautukset ovat selvästi vähentyneet Pohjois-Pohjanmaalla. Lomautusten laaja käyttö viestii, että moni työantaja haluaa pitää kiinni henkilöstöstään ja lomautukset ovat tilapäinen keino ylittää vaikea jakso tai se antaa harkinta-aikaa epävarmassa toimintaympäristössä. Viime aikoina lomautettujen määrä ei ole enää laskenut yhtä ripeästi kuin kesän aikana. Työttömien työnhakijoiden määrä on maakunnassa edelleen korkea. Uusia koronan leviämistä ehkäiseviä rajoitustoimia on suunnitteilla ja nämä lisäävät epävarmuutta monilla toimialoilla.

Syyskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla oli 22 100 työtöntä työnhakijoita (ml. lomautetut). Se on 1 950 henkilöä enemmän kuin tammikuussa 2020 ja 4 950 enemmän kuin vuosi sitten. Vailla työtä oli 12 500 miestä ja 9 600 naista. Elokuusta työttömien työnhakijoiden määrä väheni 1 100:lla – naisia heistä oli liki 800. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 2 900, mikä on yli nelinkertainen määrä vuoden takaiseen verrattuna. Elokuusta lomautettujen määrä väheni 450 henkilöllä.



Työvoimalle on edelleen hyvä kysyntä Pohjois-Pohjanmaalla. Työpaikkoja oli avoinna syyskuun aikana kaikkiaan 9 100, mikä on 600 paikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Uusia työpaikkoja ilmoitettiin kuun aikana TE-toimistoon noin 5 000, mikä on reilu 800 paikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Tehtäviä oli tarjolla runsaasti palvelu- ja myyntialoilla mm. myyjille ja lähihoitajille ja rakennusaloilla mm. kirvesmiehille ja rakennustyöntekijöille. Lisäksi paikkoja oli auki paljon mm. varastotyöntekijöille sekä toimisto- tai laitossiivoojille.



Työttömien määrä on korkeampi lähes kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa verrattuna viime vuoden syyskuuhun. Ainoastaan Pyhännällä työttömien määrä oli pienempi (-5 %) kuin vuosi sitten. Suhteellisesti eniten työttömien määrä on kasvanut Sievissä, Pyhäjoella ja Alavieskassa. Kuun lopussa maakunnan työttömyysaste (työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta) oli 11,8 % (koko maa 12,0 %). Kunnittain alhaisimmat työttömyysasteet olivat Pyhännällä (5,9 %), Reisjärvellä (6,9 %), Hailuodossa (7,2 %) ja Limingassa (7,7 %). Korkeimmat työttömyysasteet olivat Taivalkoskella (14,7 %), Vaalassa (14,2 %) ja Raahessa (13,5 %). Oulu ei jää paljoa kärkijoukosta – syyskuun lopussa sen työttömyysaste oli 12,9 %.



TE-palveluiden piirissä oli syyskuun lopussa liki 7 400 henkilöä, mikä on noin 1 500 vähemmän kuin vuosi sitten. Elokuusta palveluihin osallistujien määrä kuitenkin nousi reilulla 400 hengellä. Eniten osallistujia oli koulutuksissa (3 650): omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeli 2 300 henkilöä ja työvoimakoulutuksessa oli 1 350 opiskelijaa. Työllistettynä yksityiselle ja julkiselle sektorille oli yhteensä 1 600 henkilöä ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistujia oli 1 550. Lisäksi työ-/koulutuskokeiluissa, vuorotteluvapaasijaisina sekä työnhaku- ja uravalmennuksissa oli yhteensä 600 osallistujaa.

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:

johtaja Petri Keränen, 0295 026 727

yksikön päällikkö Eine Kela, 0295 038 227

asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116

suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061

s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi





Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):

johtaja Maire Mäki, 0295 056 800

palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596

palvelujohtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801

palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713

s-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Työllisyyskatsaukset verkkoversiona (temtyollisyyskatsaus.fi)



Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoiden kuvia, lukuja ja aineistoja: Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinatietoa (ely-keskus.fi)

Työnvälitystilaston data vapaasti tarjolla: StatFin-palvelusta kohta Työmarkkinat > Työnvälitystilasto (TEM) (stat.fi)

Työllisyyskatsausten julkistukset: Työllisyyskatsausten ja tilastojen julkistamispäivät vuonna 2020 (tem.fi)

Tilastokeskuksen tarjontaa: Tilastokeskuksen kuukausittainen otantapohjainen työmarkkinatieto (tilastokeskus.fi)