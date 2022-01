Pohjois-Pohjanmaalla yleisötilaisuudet avataan -edellytyksenä laajat terveysturvallisuustoimet helmikuun loppuun

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittumisen uhka ei ole poistunut alueelta, mutta tilanne on tasaantunut. Tämän vuoksi rajoitus on määrätty koko helmikuun ajaksi. Tiukat sisätilojen kieltorajoitukset eivät kuitenkaan jatku.

”Epidemia jatkuu ja koettelee henkistä kestävyyttä, mutta pahin uhka on saatu torjuttua. Omikron on nyt valtamuunnos ja leviää selvästi herkemmin, mutta onneksi se on hieman lievempi. Rajoituksilla on saatu aikaa rokotuskattavuuden parantamiselle ja helpotettu sairaalakuormitusta. Yleisötilaisuuksien kielto poistuu Pohjois-Pohjanmaalla, koska sen jatkaminen ei ole oikeasuhtaista ja välttämätöntä. Toimijoiden vastuu tilaisuuksien terveysturvallisesta järjestämisestä korostuu,” Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen toteaa.

Tänään tehty rajoituspäätös mahdollistaa hyvin monet erilaiset tapahtumat ja ihmisten yhteen kokoontumiset helmikuun ajan. Sisätilojen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kielto päättyy 31.1.2022.

Järjestäjien vastuu korostuu sekä sisä- että ulkotiloissa

”Kehotan jokaista toimimaan tosissaan omikronin liian nopean leviämisen ehkäisemiksi. Kovin tautipiikki lienee alueella vielä tulossa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto luottaa nyt ”tolkun” ihmisinä tunnettuihin pohjoispohjalaisiin, kun rajoituksia lievennetään selvästi, vaikka uusia tartuntoja on yhä erittäin paljon. Jos nyt pohdituttaa miksi rajoitusta pitää vielä noudattaa, kannattaa miettiä, että mihin terveydenhuoltoa ylipäätään tarvitaan. Esimerkiksi syöpähoitojen estyminen ylikuormituksen vuoksi olisi äärimmäisen ikävä asia,” kommentoi aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Toimintaa mahdollistava rajoituspäätös on tartuntatautilain 58 d § mukainen laaja määräys, joka jättää toiminnan järjestäjälle harkintavaltaa monista toimenpiteistä käytännön tasolla. Aluehallintovirasto purkaa rajoituksia nyt asteittain.

”Kaikissa kohtaamisissa on syytä olla kaikki mahdolliset vastuulliset ja järkevät konstit käytössä viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Vaikka aiemmista korona-ajan ihmisten kontakteista ei olisi tiedossa tartuntoja, on tilanne nyt omikronin vuoksi aivan eri juuri siinä omassa toiminnassa,” Eskola kommentoi.

Hygieniamääräyksiä on voimassa lain nojalla edelleen

Koko maassa on voimassa tartuntatautilain 58 c §:ssä säädetyt hygieniavaatimukset. Vaatimukset ovat voimassa suoraan lain nojalla ilman erillistä viranomaispäätöstä.

Hygieniavaatimukset on toteutettava yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa.

Määräys edellyttää, että torjuntatoimien on oltava suoraan laissa säädettyjä tehokkaampia

Tänään annetulla määräyksellä yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö on järjestettävä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Määräys velvoittaa toimijoita järjestämään toimintansa terveysturvallisesti, ja toimenpiteitä tulee tehdä enemmän, kuin mitä lain tartuntatautilain 58 c pykälä edellyttää.

Kirjallinen suunnitelma on pidettävä esillä

Velvoitteen noudattamisesta on tehtävä kirjallinen suunnitelma. Nähtävillä pidettävässä suunnitelmassa on kuvattava ne toimenpiteet, joilla lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään.

Aluehallintovirastot ovat koonneet kattavan ohjeen kirjallisen suunnitelman tekoon sivuilleen. Ohje on saatavissa aluehallintovirastojen internetsivulta osoitteesta www.avi.fi.

”Toimija voi halutessaan suunnitelmassa rajoittaa sisätilassa myös henkilömäärää ja kysyä koronapassia siellä missä se on mahdollista, vaikka passilla ei rajoitusta voikaan nyt kiertää. Kotitestien suosittelu on toki mahdollista, mutta negatiiviseen kotitestiin ei yksistään voi nyt luottaa. Sairaana tai oireisena tilaisuuksiin ei tule osallistua, vaikka testi olisi negatiivinen tai karanteenia ei olisi määrätty. Käsidesin käyttö, riittävä väljyys ja maskien tarjoaminen pitäisi olla rutiinitoimia”, Eskola selventää.”

Suunnitelman laatimisessa THL:n riskiluokitustaulukosta on apua työkaluna, kun toimija arvioi oman tapahtuman tai kokoontumisen koronavirukseen liittyviä riskejä ja niiden vähentämistä. Taulukkoa tulkitessa on syytä huomioida ajantasainen infektiopaine, joka on Pohjois-Pohjanmaalla nyt selvästi koholla omikronmuunnoksen levitessä alueella.

Riskipotentiaalin vähentäminen esimerkiksi STM:n toimintasuunnitelmassa kuvatuin keinoin

Yleisötilaisuuden tai yleisen kokouksen riskipotentiaalia vähentää selvästi se, että tilaisuuteen tai tilaan ei tulla oireisina, varotoimet ja väljyys toteutuvat – kuten maskit, hyvin ilmastoitu tila, ei runsasta henkilöiden äänenkäyttöä, ei fyysistä kontaktia eikä pitkittynyttä aivan vierekkäin oleskelua - ja osallistujille on osoitettavissa väljästi sijoitetut paikat.

Lisäksi ennen ja jälkeen tilaisuuden sekä mahdollisen väliajan kuluessa huolehditaan siitä, ettei paikasta toiseen siirryttäessä synny ruuhkia.

Edellä kuvatut tunnusmerkit täyttävä yleisötilaisuus tai yleinen kokous voidaan luonnehtia pieniriskiseksi koronavirustartunnan ja sen väestöleviämisen riskin osalta.

Päätöksen liitteet:

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 28.1.2022 TTL 58 d (pdf)

Arvio tapahtumien ja kokoontumisten koronavirukseen liittyvästä

riskistä (PDF)

Lisätietoa:

Usein kysyttyä koronasta avi.fi-sivustolla

Aluehallintoviraston asiakaspalvelu, asiakaspalvelu@avi.fi

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökset ja yleistiedoksiannot (avi.fi)

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koronatiedotteet (oyskorona.fi)

Mitkä ovat laissa säädetyt hygieniavaatimukset? (avi.fi)

Linkki blogiin sisätilojen turvallisesta käytöstä (avi.fi)

Mitä tilojen käyttöä koskeva päätös tarkoittaa (avi.fi)

Miten suunnitelma tehdään (avi.fi)

THL riskiluokitus (thl.fi)

Suositus koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä (okm.fi)