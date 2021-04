Pohjois-Pohjanmaalle 10 henkilön kokoontumisrajoitus 12.4. alkaen

Jaa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto lieventää Pohjois-Pohjanmaalla sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksia kuudesta henkilöstä kymmeneen henkilöön. Rajoituksella pyritään pitämään alue epidemian perustasolla. Vaikka kokoontumisrajoitusta hieman lievennetään, on yhä tarpeen kiinnittää huomiota kontaktien välttämiseen ja hyvään hygieniaan.

Pohjois-Pohjanmaalla sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan tietyin edellytyksin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 henkilöä. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää, kun tapahtumissa varmistetaan turvallisuus ja lähikontaktien välttäminen noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta, joka täydentää tartuntatautilaista tulevia velvollisuuksia. Määräys on voimassa 12.4.–25.4.2021 ja se koskee kaikkia Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntia.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto huomioi päätöstä tehdessään Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatiotyöryhmän arvion tilanteesta ja suositukset torjuntatoimiksi. Pohjois-Pohjanmaan alue on 6.4.2021 palannut epidemian kiihtymisvaiheesta perustasolle. Rajoituksia täytyy kuitenkin lieventää harkiten, jotta uusia tartuntaryppäitä voidaan ennaltaehkäistä.

Joukkoaltistumisten ja koronatartuntojen leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontakteihin keskenään. Siksi tartunnan torjuntatoimista huolehtiminen yleisötilaisuuksissa ja julkisissa kokouksissa on välttämätöntä. Pitkittyneessä koronavirustilanteessa on hyvin tärkeää, että jokainen toimija ja yksittäinen ihminen noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioi viranomaisten antamat määräykset, suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne saadaan hallintaan.

