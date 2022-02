Pohjois-Pohjanmaalle perustettiin 68 uutta luonnonsuojelualuetta

Perustettujen yksityisten luonnonsuojelualueiden lisäksi tehtiin 56 kiinteistökauppaa, joilla hankittiin valtion omistukseen noin 2 590 hehtaaria maa-alueita valtion luonnonsuojelualueiden perustamista varten. Lisäksi sovittiin kolmen määräaikaisen rauhoitusalueen perustamisesta, joiden yhteispinta-ala on noin 108 hehtaaria. Kun lisäksi otetaan huomioon Koneen säätiön 1 440 hehtaarin suuruinen lahja Sanginjoelta Suomen valtiolle, niin yhteensä Pohjois-Pohjanmaalla suojelualueiden ja suojeluun varattujen alueiden määrä lisääntyi noin 5 577 hehtaaria. Pinta-alaa voi verrata esimerkiksi hyvin tunnettuun Nuuksion kansallispuistoon, jonka tämänhetkinen pinta-ala on noin 5 500 hehtaaria. Pohjois-Pohjanmaalla suojeluun varattujen alueiden määrä lisääntyi siis Nuuksion kansallispuiston pinta-alan verran täysin vapaaehtoisten toimien tuloksena.



Toteutetuista kohteista noin 2 326 hehtaaria toteutti Helmi-ohjelman tavoitteita ja 1 789 hehtaaria METSO-ohjelman ja Pohjois-Suomen metsien suojelun rahoituksen tavoitteita.



Maanomistajien tarjoukset vapaaehtoiseen metsien suojeluun ovat lisääntyneet voimakkaasti. ELY-keskuksella on käsiteltävänä useita kymmeniä metsäkohteita, joiden kaikkien toteuttamiseen tiedossa oleva rahoitus ei valitettavasti tule riittämään. Helmi-ohjelman suokohteiden toteutukseen rahoitusta on hyvin saatavilla.



ELY-keskuksen kiinteistökaupoista maksama kauppahinta ja yksityisistä suojelualueista maksettu korvaus on tuloverolaissa säädetty maanomistajille verosta vapaaksi. Kohteiden hinnoittelu tehdään metsätalousarvojen perusteella.