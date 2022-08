Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Iso Pihlajasuon (Yli-Ii, Oulu) tuulivoimapuiston YVA-suunnitelmasta

Alkuperäinen Pahkakosken hankkeen yleiskaava on lainvoimainen ja mahdollistaa enintään 30 tuulivoimalan rakentamisen. Voimaloiden maksimikokonaiskorkeus on kaavassa 245 metriä. Iso Pihlajasuon laajennushankkeen alustavassa sijoitussuunnittelussa on esitetty mahdolliset paikat enintään yhdeksälle tuulivoimalalle. Hankealueella tuotettu sähkö on alustavien suunnitelmien mukaan tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon Pahkakosken tuulivoimapuiston sähköaseman kautta. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla, uusia ilmajohtoja ei rakenneta.



Iso Pihlajasuon tuulivoimapuistohankkeessa toteutetaan YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa YVA- ja kaavamenettelyn yhdistämistä. Arviointisuunnitelma sisältää pääpiirteittäin ne asiat, jotka ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (277/2017) 3 §:n mukaan kuuluukin esittää.



Hankevaihtoehdot täyttävät lain vaatimuksen. YVA-menettely toimii parhaimmillaan suunnittelun välineenä ja YVA:n tulisi vaikuttaa ympäristöllisesti hyväksyttävän hankkeen löytymiseen. Voimaloita voidaan tarvittaessa siirtää tai vähentää, mikäli se nähdään arvioinnin perusteella tarpeelliseksi.



Arviointisuunnitelmassa on tunnistettu keskeisimmät selvitettävät ympäristövaikutukset, vaikka merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin ei ole otettu kantaa. YVA-lain mukaisesti tulee tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset arvioinnin yhteydessä.



Saadun palautteen ja yhteysviranomaisen oman näkemyksen mukaan Iso Pihlajasuon tuulivoimahankkeen vaikutusten arvioinnissa tulee erityisesti keskittyä hankkeen vaikutuksiin poronhoitoon, ihmisiin ja elinoloihin, maisemaan, luonnon monimuotoisuuteen sekä yhteisvaikutuksiin muiden hankkeiden kanssa.



Luonnonsuojelulain 65 § tarkoittama Natura-arviointi on tarpeen tehdä Hirvisuon Natura-alueelle. Natura-arviointi tulee tehdä YVA-menettelyn yhteydessä, jolloin yhteysviranomainen sisällyttää Natura-arvioinnista annettavat ELY-keskuksen ja luonnonsuojelualueen haltijan lausunnot arviointiselostuksesta annettavaan perusteltuun päätelmäänsä.



Lausunto kokonaisuudessaan osoitteessa: www.ymparisto.fi/isopihlajasuotuulivoimayva.