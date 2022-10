Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Pyhäjärven Leppämäen tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta

Pyhäjärven Leppämäen tuulivoimapuistohankkeessa toteutetaan YVA- ja kaavamenettely erikseen, mutta samanaikaisesti. Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017) määrää arviointiohjelman sisällön.



Arviointiohjelma sisältää pääpiirteittäin ne asiat, jotka ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (277/2017) 3 §:n mukaan kuuluukin esittää. Arviointiohjelma on havainnollinen ja helppolukuinen ja kartat, kuvat ja taulukot ovat selkeitä. Positiivista on liitteinä olevat selkeät A4-kokoiset kartat.



Hankevaihtoehdot täyttävät lain vaatimuksen. YVA-menettely toimii parhaimmillaan suunnittelun välineenä ja YVA:n tulisi vaikuttaa ympäristöllisesti hyväksyttävän hankkeen löytymiseen. Arviointityön edetessä on suunnittelussa voitava poistaa ne voimalat ja sähkönsiirtoreitit, jotka vaikutustarkastelun perusteella eivät ole toivottavia. Sähköverkkoliitynnän osalta tulee olla yhteydessä Fingridiin ja Elenia Verkkoon.



Arviointiselostuksessa tulee vaikutusten arviointimenetelmät kuvata riittävän tarkasti ja esitetyt vaikutusalueet tulee yhtenäistää ja käytettäviä vyöhykejakoja tulee selvittää. Selvitykset tulee tehdä riittävän laajalta vaikutusalueelta ja huomioida Keski-Suomeen ulottuvat vaikutukset.



Saadun palautteen ja yhteysviranomaisen oman näkemyksen mukaan Pyhäjärven Leppämäen tuulivoimahankkeen vaikutusten arvioinnissa tulee erityisesti keskittyä hankkeen vaikutuksiin ihmisiin ja elinoloihin, maisemaan, luonnon monimuotoisuuteen sekä yhteisvaikutuksiin etenkin Pihtiputaan Leppäkankaan tuulivoimahankkeen kanssa. Saatu palaute ja yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyt näkökohdat tulee ottaa huomioon arviointiselostusta laadittaessa ja hankkeen jatkosuunnittelussa.



Lausunto kokonaisuudessaan osoitteessa: www.ymparisto.fi/leppamaentuulivoimaYVA.