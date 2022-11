Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Sievin Kenkäkankaan tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta

Semecon Oy suunnittelee Kenkäkankaan tuulipuiston rakentamista Sievin kunnan eteläosaan Toholammin kunnan kunnanrajan läheisyyteen. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa. VE1 vaihtoehdossa hankealueelle sijoittuisi 35 voimalaa ja VE2 vaihtoehdossa 25 voimalaa. YVA:ssa tarkastellaan myös ns. nollavaihtoehtoa (VE0), jossa tuulipuistoa ei rakenneta. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 6-10 MW.



Tuulivoima-alueella tuotettu sähkö on tarkoitus siirtää valtakunnan verkkoon joko 400 kV tai 110 kV ilmajohdolla. Ympäristövaikutusten arvioinnissa sähkönsiirron vaihtoehtoina tarkastellaan kahta vaihtoehtoista liityntäpistettä.



Sievin Kenkäkankaan tuulivoimapuistohankkeessa toteutetaan YVA- ja kaavamenettely erikseen, mutta samanaikaisesti. Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017) määrää arviointiohjelman sisällön. Arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (277/2017) 3 §:n mukaiset asiat.



Kenkäkankaan tuulivoimapuiston hankkeen vaihtoehtoja ei voida pitää lainvoimaisen maakuntakaavan mukaisena, sillä poikkeaminen tv-alueeseen on merkittävä. Hankkeen jatkosuunnittelussa on huomioitava maakuntakaavoitukseen liittyvät näkökohdat ja aikataulut. Arviointiselostuksessa tulee tutkia myös uutta vaihtoehtoa VE3, joka on voimassa olevan maakuntakaavan mukainen. Mikäli Kenkäkankaan aluetta ei tulla lopullisessa, maakuntavaltuuston hyväksymässä energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa osoittamaan tuulivoimaloiden alueena, ei hanketta voida toteuttaa.



Sähkönsiirron reittivaihtoehtoa valittaessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-arvoihin. Palautteissa esitetyt näkökohdat tulee ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa. Sähkönsiirtovaihtoehdoista tulee neuvotella Fingridin kanssa.



Kenkäkankaan tuulivoimapuiston keskeisimmiksi vaikutuskokonaisuuksiksi on alustavasti arvioitu melu- ja varjostusvaikutukset, maisemavaikutukset, vaikutukset ihmisten elinoloihin ja virkistykseen, linnustovaikutukset, sekä eri hankkeiden yhteisvaikutukset. YVA-lain mukaisesti tulee tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset arvioinnin yhteydessä.



Saadun palautteen ja yhteysviranomaisen oman näkemyksen mukaan Sievin Kenkäkankaan tuulivoimahankkeen vaikutusten arvioinnissa tulee erityisesti keskittyä hankkeen vaikutuksiin alueidenkäyttöön, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan, luonnon monimuotoisuuteen sekä yhteisvaikutuksiin muiden hankkeiden, etenkin Fingridin Jylkkä-Alajärvi voimajohtohankkeen ja Toholampi-Lestijärven tuulivoimapuiston kanssa.



Kivinevan Natura-alueen suojeluperustelajina on metsäpeura. Koska metsäpeura esiintyy hankealueella, Natura-alueella ja niiden välissä, Kivinevan Natura-alueelle tulee tehdä luonnonsuojelulain 65 § mukainen Natura-arviointi.



Saatu palaute ja tässä yhteisviranomaisen lausunnossa esitetyt näkökohdat tulee ottaa huomioon arviointiselostusta laadittaessa ja hankkeen jatkosuunnittelussa.



Lausunto kokonaisuudessaan osoitteessa: www.ymparisto.fi/kenkakankaantuulivoimaYVA.