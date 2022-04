Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Hankevaihtoehdot täyttävät lain vaatimuksen. Hankkeessa varaudutaan myöhäisemmässä vaiheessa myös toiseen voimajohtoon, jolloin molemmat pääreittivaihtoehdot toteutettaisiin. Arviointiselostuksessa on syytä käsitellä molemmat voimajohdot ja arvioida myös niiden yhteisvaikutukset. Yleisesti ottaen on suositeltavaa hyödyntää aina kun mahdollista nykyisiä johtokäytäviä ja yhteispylväsratkaisuja. Palautteissa esitetyt näkökohdat reittivaihtoehdoista tulee ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa. SSAB:n ja Fingridin on hyvä keskustella kokonaisuudesta ja voimajohtoreittien yhteensovittamisesta parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.

Arvioinnin painopistealueisiin tulee lisätä ihmisten elinolot ja viihtyvyys. Arviointiohjelmassa on melko ylimalkaisesti kerrottu, millä menetelmillä ja miten vaikutuksia aiotaan arvioida. Arviointiselostuksessa tulee käytetyt menetelmät kuvata.

Palautteissa on noussut esiin huoli hankkeen vaikutuksista elinkeinoihin, maa-alueiden pirstaloitumiseen, asumisviihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön. Palautteissa esitetyt näkökohdat tulee huomioida jatkosuunnittelussa ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet tulee selvittää huolella.

Voimajohtoreitit sivuavat useampia tuulivoimahankealueita, joissa on tehty selvityksiä. Näitä on tarpeen hyödyntää esim. linnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Yhteisvaikutuksia tulee arvioida linnustoon, metsäpeuraan ja suteen, ihmisten elinoloihin sekä luonnon pirstaloitumiseen ja hiilinielun menetykseen. Hanketilanne tulee päivittää arviointiselostusvaiheessa. Yhteisvaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon kaikki hankealueen toiminta.

Lausunto on kokonaisuudessaan Ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa osoitteessa: www.ymparisto.fi/SSABRaahe400kvvoimajohtoyva



Hanke

YVA-menettelyssä tarkasteltavat hankevaihtoehdot ovat:

VE0 eli 0-vaihtoehto: hanketta ei toteuteta.

VE1: 400 kV:n voimajohto välille Raahen terästehdas – Siikajoen sähköasema. Vaihtoehdolla on kolme alavaihtoehtoa

VE2: 400 kV:n voimajohto välille Raahen terästehdas – Pyhäjoen Hanhelan sähköasema. Vaihtoehdolla on kolme alavaihtoehtoa

Hankealue sijoittuu Raahen kaupungin sekä Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien alueille. Lähin voimajohdon linjausvaihtoehto sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä Raahen keskustasta ja noin 13 kilometrin etäisyydellä Pyhäjoen keskustaajamasta. Siikajoen sähköasema sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä Ruukin keskustaajamasta ja Hanhelan sähköaseman alustava sijoituspaikka noin 18 kilometriä Pyhäjoen keskustaajamasta itään.

Sähkönsiirtotarve liittyy Raahen terästehtaalla käynnissä olevaan Hybrit-hankkeeseen. Hankkeen toteutustavasta riippuen tarve on tulevaisuudessa todennäköisesti molemmille päävaihtoehdoille eli kahdelle 400 kV:n voimajohdolle. Lähtökohtaisesti ei suunnitella kahden 400 kV:n voimajohdon sijoittumista rinnakkain koko matkan vaan voimajohdot tulisivat terästehtaalle kahta eri reittiä. Tällöin voimajohdot sijoittuisivat rinnakkain noin 5 kilometrin matkan Haapajärven tekojärven eteläpuolelta kohti Raahen tehdasaluetta.