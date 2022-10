Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Vaalan Haarasuonkankaan tuulivoimapuiston YVA-suunnitelmasta

Haarasuonkankaan Tuulipuisto Ky suunnittelee Haarasuonkankaan tuulivoimapuistoa Vaalan kunnan alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 40 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6–10 megawattia (MW) ja kokonaisteho on arviolta noin 240–400 MW. Hankealueella tuotetun sähkön siirtämiseksi valtakunnan verkkoon on alustavasti tarkasteltavana kolme vaihtoehtoa, joista kaksi vaihtoehtoa sisältää alavaihtoehtoja.

Vaalan Haarasuonkankaan tuulivoimapuistohankkeessa toteutetaan YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa YVA- ja kaavamenettelyn yhdistämistä. Arviointisuunnitelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (277/2017) 3 §:n mukaiset asiat.



Hankevaihtoehdot täyttävät lain vaatimuksen. YVA-menettely toimii parhaimmillaan suunnittelun välineenä ja YVA:n tulisi vaikuttaa ympäristöllisesti hyväksyttävän hankkeen löytymiseen. Jatkotyössä on huomioitava, että hankevaihtoehdot eivät ole nykyisen maakuntakaavan mukaisia. Arviointityön edetessä on suunnittelussa voitava poistaa ne voimalat, jotka vaikutustarkastelun perusteella eivät ole toivottavia. Sähkönsiirto on osa hankekokonaisuutta ja sähkönsiirron ympäristövaikutukset tulee selvittää YVA-menettelyssä riittävällä tavalla.



Saadun palautteen ja yhteysviranomaisen oman näkemyksen mukaan Vaalan Haarasuonkankaan tuulivoimahankkeen vaikutusten arvioinnissa tulee erityisesti keskittyä hankkeen vaikutuksiin ihmisiin ja elinoloihin, maisemaan, luonnon monimuotoisuuteen sekä yhteisvaikutuksiin muiden hankkeiden kanssa.



Haarasuonkankaan hankkeen melu- ja varjostusmallinnuksissa sekä näkyvyysalueanalyysissä ja havainnekuvissa tulee erityisesti huomioida Turkkiselän ja kaavoitusvaiheessa olevan Takiankankaan tuulivoimapuistojen yhteisvaikutus. Yhdessä toteutuessaan nämä tuulivoimahankkeet tulevat oleman olennainen osa Oulujärven ja Otermajärven maisemaa.



Luonnonsuojelulain 65 § tarkoittama Natura-arviointi on tarpeen tehdä arviointisuunnitelman mukaisesti Latvakankaan Natura-alueelle. Natura-arviointi tulee tehdä YVA-menettelyn yhteydessä, jolloin yhteysviranomainen sisällyttää Natura-arvioinneista annettavat ELY-keskuksen ja luonnonsuojelualueen haltijan lausunnot arviointiselostuksesta annettavaan perusteltuun päätelmäänsä.



Lausunto kokonaisuudessaan osoitteessa www.ymparisto.fi/haarasuonkankaantuulivoimayva.





