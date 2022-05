Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kokoaa toimijoita selvittämään Fennovoiman ydinvoimalahankkeen alasajon vaikutuksia ja tarvittavia tukitoimia (Pohjois-Pohjanmaa)

Pyhäjoelle on perustettu ydinvoimala-hankkeen aikana kymmeniä uusia yrityksiä sekä yritysten toimipisteitä. Osaan yrityksiä hankkeen alasajo vaikuttaa välittömästä, osaan viiveellä. Alueelle on muuttanut työntekijöitä niin kotimaasta kuin ulkomailtakin, useat perheineen. Varsinaisella ydinvoimala-alueella on viime aikoina työskennellyt muutamia satoja työntekijöitä. Hankkeen alasajolla on vaikutuksia paitsi rakennushankkeessa suoraan työskenteleviin, myös merkittävästi alueen matkailu-, kaupan- ja palvelualan yrityksiin, perheisiin ja kuntien palveluihin. Kunnat ja viranomaiset ovat myös investoineet merkittävällä tavalla mm. alueen infrastruktuurin kehittämiseen.

Tilannekuvan ja jatkotoimien tueksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on perustanut viranomaisista koostuvan työryhmän. Mukana ryhmässä ovat ELY-keskus, TE-toimisto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Finnvera, Business Finland, Pyhäjoen kunta sekä alueen kunnalliset elinkeinoyhtiöt. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran kuluvalla viikolla. ELY-keskus kokoaa myös laajemman toimijaverkoston, Hanhikivi-ryhmän, jossa mukana ovat edellä mainittujen toimijoiden lisäksi edustus yrittäjäjärjestöistä, hankkeen päätoteuttajista ja yrityksistä, joita muuttunut tilanne koskee sekä koulutusorganisaatioista. Työryhmien tehtävänä on selvittää tarvittavien tukitoimien laajuus ja löytää keinoja elinkeinoille ja työvoimalle aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi. Puheenjohtajana ryhmissä toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtaja Petri Keränen.