Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Pyhäjärven Leppämäen tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelman

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 14.9.2022 klo 17.00 - 19.00 Pyhäjärven kaupungintalolla (Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi) sekä verkkolähetyksenä, jonka linkki tulee saataville hankkeen verkkosivulle www.ymparisto.fi/leppamaentuulivoimaYVA.



Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), hankevastaavan (Leppämäki Wind Farm Oy) ja YVA-konsultin (Sweco Infra & Rail Oy) edustajat edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan.



Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 31.8.- 30.9.2022 Pyhäjärven kaupungin ja Pihtiputaan kunnan internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa. Paperiset versiot ovat lisäksi luettavissa Pyhäjärven kaupungin teknisessä toimistossa ja pääkirjastossa, Pihtiputaan kunnanvirastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu).

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 30.9.2022 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään 30.10.2022. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville hankkeen verkkosivulle.

Hankekuvaus

Megatuuli Oy/Leppämäki Wind Farm Oy suunnittelee tuulivoimapuistohanketta Pyhäjärven kaupungin Leppämäen alueelle. Hankealue sijaitsee Pyhäjärven kaupungin eteläosassa, rajautuen Pihtiputaan kuntarajaan hankealueen lounaisreunasta. Hankealueen rajalta etäisyys Pyhäjärven keskustaan on noin 20 km ja Pihtiputaan keskustaan noin 16 km. Hankealueen pinta-ala on noin 1 050 ha.



Leppämäen hankealueelle suunnitellaan enintään 6 voimalan tuulivoimapuistoa, jossa voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan enintään 10 MW. Suunniteltujen voimaloiden napakorkeus on noin 200 metriä, roottorin halkaisija noin 200 metriä ja voimaloiden pyyhkäisykorkeus enintään 300 metriä.



Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tutkitaan seuraavanlaisia vaihtoehtoja (VE):

VE0: Hanketta ei toteuteta

VE1: Toteutetaan 6 voimalan hanke

VE2: Toteutetaan 5 voimalan hanke

Sähkönsiirron osalta tarkastellaan vain yhtä vaihtoehtoa. Tuulivoimapuisto liitetään suoraan hankealueen eteläosan läpi kulkevaan Elenian 110 kV sähkölinjaan. Hankealueelle rakennetaan liittymistä varten oma sähköasema.