Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Sievin Kenkäkankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelman

Avoimien työpaikkojen määrä kääntyi kasvuun Pohjois-Pohjanmaalla 20.9.2022 08:11:29 EEST | Tiedote

Työttömyys on alentunut tasaisesti Pohjois-Pohjanmaalla alkuvuoden ajan kesäkuukausien hetkellistä lisäystä lukuun ottamatta. Elokuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Pohjanmaalla 17 600, mikä on noin 2 200 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Heinäkuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä laski reilulla 3 500:lla. Työttömistä kokoaikaisesti lomautettuja oli noin 700, mikä on 560 lomautettua vähemmän kuin vuosi sitten. Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste oli elokuussa 9,3 % ja koko maassa se oli 9,1 %. Työttömyysaste vaihteli Pohjois-Pohjanmaalla Lumijoen 3,9 %:n ja Pudasjärven 11,4 %:n välillä.