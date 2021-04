Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteiden varsilla jatkossakin riittävästi turvallisia pysähtymismahdollisuuksia

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut tienkäyttäjäpalveluiden kehittämissuunnitelman. Suunnitelma on päivitys vuonna 2009 valmistuneelle Oulun tiepiirin tienvarsipalveluiden kehittämissuunnitelmalle. Reilun vuosikymmenen aikana tienkäyttäjäpalveluiden toimintaympäristö on jatkanut muutostaan ja nykyään laadukkaiden kaupallisten tienkäyttäjäpalveluiden tarjonta on monin paikoin kattavaa.

ELY-keskuksen tarjoamien tienkäyttäjäpalveluiden, eli levähdys- ja pysäköimisalueiden, tavoitteena on tarjota jatkossakin kaikille tienkäyttäjäryhmille riittävästi turvallisia pysähtymismahdollisuuksia ympäri vuoden. Suunnitelmassa on huomioitu henkilöliikenteen ohella keskeisten sidosryhmien tienvarsipalveluiden tarpeet, joita ovat raskaan liikenteen ajoaikasäädösten mukaiset taukopaikat ja poliisin liikenteen valvontapaikat. Lisäksi suunnitelma mahdollistaa erillisellä sopimuksella tienkäyttäjiä palvelevan kioski- ja kahvilatoiminnan sekä opastuspisteiden ja eko-kierrätyspisteiden sijoittamisen siihen soveltuvilla palvelualueilla. Pysäköimisalueet, joille ei ole tarvetta tienkäyttäjäpalvelun näkökulmasta, myydään, luovutetaan tai viime kädessä puretaan. Palvelualueilta poistetaan ylimääräiset varusteet.

Suunnitelmassa arvioitiin tienkäyttäjäpalveluiden nykyistä ja tulevien vuosien toimintaympäristöä sekä henkilöliikenteen ja raskaan liikenteen tarpeita. Suunnitelmassa asetettiin ELY-keskuksen ylläpitämille tienkäyttäjäpalveluille laatutasotavoitteet sekä laadittiin kehittämisstrategia ja määritettiin sitä tukevat toimenpiteet. ELY-keskuksen tienkäyttäjäpalveluiden varustelutasot määriteltiin yhtenäisiksi alueen palvelutasoluokan mukaan.

Tienkäyttäjäpalveluiden tavoiteverkko muodostuu palveluiltaan monipuolisemmasta ydinverkosta sekä tätä laajemmasta perusverkosta. Ydinverkkoon kuuluvat pääasiassa päätieverkolle sijoittuvat taajamat, kaupalliset tienkäyttäjäpalvelut sekä ELY-keskuksen levähdysalueet ja P1-tason pysäköimisalueet. Perusverkkoon kuuluvat näiden lisäksi P2-tason pysäköimisalueet. Tavoiteverkon mukaisessa tilanteessa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maantieverkolla on viisi levähdysaluetta (varusteita, korkeampiluokkainen), 45 P1-tason pysäköimisaluetta (joitakin varusteita), 419 P2-tason pysäköimisalueita (ei varusteita) ja 123 P2 -tason pysäköimisalueita (ei varusteita, ei talvikunnossapitoa).

Suunnitelman toteuttamisen seurauksena muun muassa:

P1-tason alueiden määrä ja varustelutaso vähenee hieman nykyisestä.

P2-tason alueiden määrä lisääntyy siellä, missä P-alueiden verkollinen kattavuus on suuri.

ELY-keskuksen ylläpidossa olevia WC:itä on vain levähdysalueilla.

ELY-keskuksen ylläpidossa olevia roska-astioita on vain levähdysalueilla ja valtateiden 4 ja 8 P1-tason alueilla.

ELY-keskuksen ylläpidossa olevia pöytä-penkki -yhdistelmiä on vain levähdysalueilla ja kaikkien valtateiden P1-tason alueilla ja katoksia vain levähdysalueilla.

Muut ELY-keskuksen ylläpidossa olevat varusteet poistetaan.

Päällysteiden kunto inventoidaan ja päällysteitä parannetaan, liittymäjärjestelyjä parannetaan.

Tienvarsiopasteita uusitaan vastaamaan alueiden tasoluokittelua.

Suunnitelman toteuttamisen vaikutuksesta:

Palvelualueiden verkko selkeytyy ja yhdenmukaistuu.

Palvelualueiden tavoiteverkko selkeyttää alueiden luokittelua ja mahdollistaa alueiden tasokkaamman hoidon, ylläpidon ja kehittämisen.

Määritetyistä toimenpiteistä syntyy kustannuksia, mutta myös kustannussäästöjä, kun lakkautettavien alueiden kunnossapitotarve, P2 -tason alueiden talvikunnossapitotarve ja useiden varusteiden kunnossapitotarve loppuu.

Tavoiteverkkoa tukevien kehittämistoimenpiteiden kustannuksiksi arvioitiin yhteensä 2,15 miljoonaa euroa, josta ns. pienten toimenpiteiden osuus on noin 0,5 miljoonaa euroa. Suunnitelma pyritään toteuttamaan pienten toimenpiteiden osalta lähimpien vuosien aikana tiestön hoitourakoissa ja suurten toimenpiteiden osalta tiestön ylläpidon yhteydessä sekä osana tieverkon kehittämishankkeita.