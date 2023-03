Pohjois-Porin Monitoimitalo palkittiin Satakunnan alueen talonrakennustyömaiden välisessä työturvallisuuskilpailussa

Satakunnan alueella on järjestetty talonrakennustyömaiden välistä työturvallisuuskilpailua jo usean vuoden ajan. Arviointikriteereinä kilpailussa ovat olleet työmaiden TR-indeksit. Työmaamittaukset on tehnyt aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Porin toimipisteen tarkastaja. Kilpailuaika on kalenterivuosi.

Skanskan tulosyksikön johtaja Kimmo Korkiamäki iloitsee työmaan henkilöstön kanssa voitosta:

”Työturvallisuuskilpailu on onneksi tehnyt paluun Satakunnassakin muutaman vuoden koronatauon jälkeen. Pitkäjänteinen työ työturvallisuuden edistämiseksi on taannut meille hyvät lähtökohdat työmaan turvallisuusasioihin, ja olemme Skanskassa erittäin tyytyväisiä saamastamme tunnustuksesta. Jatkamme tätä työtä hyvällä ja kurinalaisella asenteella.

Pohjois-Porin Monitoimitalon työmaalla olemme onnistuneet hyvän työturvallisuuskulttuurin luomisessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki työmaalla työskentelevät henkilöt ymmärtävät työturvallisuuden tärkeyden. Olemme panostaneet erityisesti yhteisiin työturvallisuuden riihitilaisuuksiin, joissa voi käydä avointa keskustelua haastavistakin asioista. Meidän lisäksi sekä tilaajan edustajat että sivu- ja aliurakoitsijat yhdessä ovat lähteneet rakentamaan turvallista työympäristöä. Lisäksi koko toiminnan laatu organisaatiossamme on pyritty viemään sellaiselle tasolle, että työturvallisuus ei ole pelkästään yksi irrallinen elementti työmaan toimintaketjussa, vaan se synkronoituu koko rakentamisprosessiin yhtenä tärkeänä palasena.

Tämä voitto kertoo siitä, että työturvallisuusosaamisemme on erinomaisella tasolla. Satakunnan alueella on työskennelty jo yli 500 päivää ilman ainuttakaan poissaoloon johtanutta tapaturmaa, eli tällä voittavalla työmaallakin on onnistuttu välttämään kaikki työtapaturmat. Kiitokset työmaaorganisaatiolle sekä kaikille sidosryhmille sitoutumisesta turvallisen työympäristön toteutukseen.”