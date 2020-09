Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Verkkokokouksessa asiantuntijavieraana puhuneen kauppa- ja jakelupoolin valmiuspäällikkö Lauri Kulosen mukaan turvallisen asioinnin varmistaminen myymälöissä toimii hyvin. Poikkeustilanteessa markkinaehtoisesti toimiva huoltovarmuuden ylläpitäminen on onnistunut. Kaupan hyllyt ja varastot ovat olleet täynnä ja myös ajoittaisiin kysyntäpiikkeihin on pystytty vastaamaan ripeästi.

Hallituksen hybridistrategia toimii käytännössä

Alueellisista tartuntaryppäistä on Pohjois-Suomessa selvitty hyvin. Esimerkiksi Kainuussa tauti saatiin pysäytettyä hyvän yhteistyön, erinomaisen viestinnän sekä tehokkaiden ja oikea-aikaisten torjuntatoimenpiteiden ansiosta.

Ylijohtaja Terttu Savolaisen mukaan Kainuun ja muiden alueemme tartuntapesäkkeiden nopea pysäyttäminen on osoitus käytännössä siitä, että hallituksen hybridistrategia on toimiva malli.

Kaupan alan toimijat ovat samaa mieltä. Alueelliset päätökset ovat tehokkaita, kun uusia alueellisia tai paikallisia toimia otetaan käyttöön ja testauskapasiteettia lisätään. Nykyisestä valtakunnallisesta 20 000 testistä päivässä on tavoitteena päästä pian 30 000 testin kapasiteettiin. Altistusten jäljittämisessä auttaa Koronavilkku-sovellus, joka on ladattu jo yli 2 miljoonaan kännykkään.

Myymälävarkaudet lisääntyneet

Valtakunnallisen päivittäistavarahuollon tilannekuvan esitelleen valmiuspäällikkö Lauri Kulosen mukaan suuri huolenaihe on myymälävarkauksien lisääntyminen ja turvallisuuden vaarantuminen joissakin uhkatilanteissa kassa-alueella kaupoissa.

Poliisilta toivotaan apua vartijoiden työhön ja näpistelijöiden saattamiseen vastuuseen. Kaupan ala toivoo ripeyttä myös henkilökuntaan kohdistuvissa karanteenipäätöksissä ja lyhyempiä testitulosten odotusaikoja.

Vähittäiskaupan toimijat ovat tyytyväisiä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueellisen verkoston ainutlaatuiseen toimintamalliin, jossa kauppaketjut ja viranomaiset toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa.

Kulosen mukaan ala toivoo vuoropuhelua, saumatonta ja proaktiivista yhteyttä jo suunnitteluvaiheessa.

Kauppa huolehtii turvallisesta asioinnista ja työskentelystä myymälöissä

Alueellisten kauppaliikkeiden edustajat kertoivat toiminnan olevan normaalia, asioinnin säilyneen pääosin turvallisena ja vakaana.

Mahdollisten tartuntarypästymien seurauksiin on varauduttu ja piikkeihin kysynnässä pystytään vastaamaan hyvin, koska varastot myymälöissä ovat täynnä ja ylikin. Myös ruuan verkkokauppa on korkealla tasolla. Pisaratartunnoilta suojaavien maskien saatavuus on hyvä ja hinnatkin ovat aikaisempaa huokeammat.

Korona-aikana kaupan kysyntä on koko ajan ollut normaalia suurempaa. Myynnin kasvu on aiheuttanut työvoiman lisätarvetta. Ajoittaista työvoimapulaa saattaa esiintyä erityisesti altistumisten vuoksi. Testauksen 2 - 4 päivän viive on kaupan edustajien mielestä liian pitkä.

Elyn ja TE-toimiston mukaan Pohjois-Suomessa työvoiman kysyntä on kasvanut ja työttömyyden kohtaantumisongelmaa, eli työvoiman kysynnän ja osaamisen tarjonnan ajoittaista epätasapainoa on ilmentynyt.

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontuu seuraavan kerran perjantaina 16.10.2020.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, terttu.savolainen@avi.fi

Pohjois-Suomi