Pohjois-Suomen alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi alkoi 2.2.2023 Oulussa – päivitykset tarpeen yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta

”Jatkokurssin tavoitteena on syventää ja päivittää tietoja varautumisesta ja kokonaismaanpuolustuksesta ja kokonaisturvallisuudesta. Kurssin ohjelmaa laadittaessa on otettu huomioon ajankohtainen turvallisuuspoliittinen tilanne ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja arjen turvallisuuteen,” totesi kurssin johtajana Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puolesta toimiva ylijohtaja Terttu Savolainen.

Kainuun prikaati puolesta kurssin johtajana toimii apulaiskomentaja, eversti Ari Lehmuslehti.

”Puolustusvoimien tärkein tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustus. Normaalioloissa toiminnan tarkoitus on ennaltaehkäistä sotilaallisen voiman käyttö maatamme kohtaan. Parasta ennaltaehkäisyä on mitatusti erittäin korkea maanpuolustustahto,” eversti Lehmuslehti totesi.

Pohjoisen merkitys Suomen turvallisuudessa kasvoi

Ylijohtaja totesi lisäksi, että noin vuosi sitten turvallisuusympäristömme muuttui rajulla ennalta arvaamattomalla tavalla.

”Uudessa turvallisuuspoliittisessa ympäristössä korostuu pohjoisen geopoliittinen asema. Suomella on maayhteys maailmalle Ruotsin ja Norjan kautta. Pohjoinen kytkee Suomen maantieteellisesti länteen. Pohjoinen on nousemassa kriittisen tärkeäksi maamme puolustuksen ja huoltovarmuuden kannalta,” ylijohtaja Savolainen huomautti.

”Nykyinen tilanne on varautumisen ja turvallisuuden näkökulmasta huomattavasti vaativampi ja vakavampi, mitä olemme koskaan kohdanneet rauhanaikana. Isossa kuvassa meidän täytyy varautua siihen, että epävakauden ja epävarmuuden aika kestää vuosia. Nyt on satsattava siviilivalmiuteen ja varautumisen järjestelyjen saattamiseen kuntoon,” Savolainen totesi.

Lyhennelmä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolaisen puheesta alueellisen maanpuolustuksen jatkokurssilla 2.2.2023 Oulussa

