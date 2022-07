Pohjois-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Kuusamon Suurpetokeskuksen korjaamaan epäkohdat 31.8.2022 mennessä

Aluehallintoviraston 29.6.2022 tekemällä tarkastuskäynnillä todettiin, että eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi on tehty parannuksia. Toimija on muun muassa siirtänyt Aina-karhun asiallisiin pito-olosuhteisiin, korjannut tarhojen aitoja ja lisännyt tarhoihin lainsäädännön vaatimusten mukaisia virikkeitä.

Aluehallintovirasto on katsonut, että Kuusamon Suurpetokeskus Oy:n toiminnassa on edelleen epäkohtia, joiden korjaamiseen on nyt asetettu määräaika. Kuusamon Suurpetokeskus Oy:n täytyy järjestää tarhalla oleville eläimille asianmukainen eläinlääkärin tekemä terveystarkastus, hankkia hoito sairaille eläimille, estää lähisukua olevien eläinten lisääntyminen keskenään sekä osoittaa osallistuvansa lajien suojelua koskevaan tietojen vaihtoon riittävällä tavalla.

Prosessin ollessa kesken asiaa ei ole mahdollista kommentoida edellä mainittua enempää.



Lisätietoja antavat viikolla 27:

Läänineläinlääkäri Laura Karvonen, laura.karvonen@avi.fi ,02950 17566, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue



Johtaja Maria Siurua, maria.siurua@avi.fi, 0295 017 546, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue