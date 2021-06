Pohjois-Suomen aluehallintoviraston info tavoitti lähes 300 yleisötilaisuuksien järjestäjää

Jaa

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yleisötilaisuuksien järjestäjille suunnattu tiedotustilaisuus 3.6.2021 tavoitti 260 tapahtumatuottajaa tai niiden järjestämisestä kiinnostunutta kuulijaa, sekä alan yrittäjiä.

Tilaisuudesta julkaistaan perjantaina tallenne, josta voi nähdä suullisesti esitetyt vastaukset. Etukäteen kerättyihin kysymyksiin vastattiin myös kirjallisesti. Vastaukset löytyvät tämän tiedotteen lopussa olevasta linkistä, sekä Usein kysyttyjen kysymysten sivustolta aluehallintovirastojen verkkosivustolta.

”Haluamme viranomaisina auttaa teitä tapahtumajärjestäjiä, että voitte järjestää yleisötilaisuuksianne turvallisesti. Valtionhallinnon tahtotila on, että yhteiskuntaa avataan hallitusti ja mahdollistetaan yhdessä turvallinen osallistuminen kesätapahtumiin, vaikka pandemia ei suinkaan ole vielä ohi”, totesi ylijohtaja Terttu Savolainen.

”Meidän kaikkien vastuullinen toiminta on aikaisempaa tärkeämpää nyt, kun kahden metrin turvavälipakosta on alueellamme luovuttu. Maskeistakaan ei kannata vielä luopua. Täytyy muistaa, että vaikka aluehallintovirasto ei enää rajoita kokoontumisia, myös perustason alueita koskee edelleen tartuntatautilain 58 c § mukaiset hygieniakäytännöt. Ne ovat lakisääteisiä vaatimuksia koronaviruksen ehkäisystä tapahtumissa. Myös ravintolarajoitukset ovat silti edelleen voimassa ja lisänä tapahtumissa”, muistuttaa aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola.

Median yhteydenotot

aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola p. 0295 017 573

ylijohtaja Terttu Savolainen, p. 0295 017 551

etunimi.sukunimi@avi.fi, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Linkit

3.6.2021 tiedotustilaisuuden tallenne on nähtävissä 4.-14.6.2021

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tapahtumajärjestäjien infon 3.6.2021 tallenne, YouTube



Tapahtumajärjestäjien infon 3.6.2021 kirjallisesti vastatut kysymykset, pdf

Lisätietoa tapahtumajärjestäjille

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, avi.fi



THL:n ja OKM:n 31.5.2021 päivitetty ohje, minedu.fi



Tiedote Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kokoontumisrajoitusten purkupäätöksestä 1.6.2021, avi.fi



Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kokoontumisrajoitusten purkupäätös 1.6.2021, avi.fi



Yleistiedoksiannot Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksistä, avi.fi



Linkki STMn ohjauskirjeeseen 27.5.2021, stm.fi



Alueelliset suositukset Pohjois-Pohjanmaalla, oyskorona.fi



Alueelliset suositukset Kainuussa, sote.kainuu.fi