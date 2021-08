POHJOIS-SUOMEN ENERGIATIETO TUKEMAAN LUMME ENERGIAN KASVUA - Uudet toimipisteet Mikkeliin ja Savonlinnaan

Jaa

Lumme Energia Oy ja Pohjois-Suomen Energiatieto Oy (PSET) ovat sopineet liiketoimintajärjestelystä, jossa PSET ottaa vastuulleen Lumme Energian sähkönmyynti- ja palvelusopimusten operatiivisen hallinnan, laskutuksen sekä tiedonvaihtopalvelut. Järjestely vauhdittaa Lumme Energian kasvua tehostamalla taustaprosesseja sekä liiketoimintatiedon hallintaa. Järjestelyn seurauksena valtakunnallinen ja usealla eri paikkakunnalla toimiva Pohjois-Suomen Energiatieto perustaa uudet toimipisteet Mikkeliin sekä Savonlinnaan. Muutos ei edellytä toimenpiteitä asiakkailta.

Lumme Energia on kasvanut voimakkaasti vuosien 2020 ja 2021 aikana ja keskittyy strategiansa mukaisesti palvelu- sekä sähkönvähittäismyyntiin yhä tiukentuvassa kilpailutilanteessa. Lumme Energia on tällä hetkellä Suomen 5. suurin sähkönmyynti- ja palveluyhtiö ja hallinnoi yli 300 000 sähköntoimitussopimusta maanlaajuisesti.

”Yhteistyö PSETin kanssa on ollut jo olemassa Loiste Sähkönmyynti -järjestelyn myötä. Uskon vahvasti, että saamme merkittävästi paremman kyvykkyyden jatkaa vahvaa kasvua, joka on ollut alusta pitäen yksi strategiaamme liittyviä kulmakiviä,” toteaa Lumme Energian toimitusjohtaja Tapo Lehtoranta.

”Tämä on juuri sitä toiminta-aluetta, missä olemme yrityksenä vahva, todellista ydintoimintaamme ja haluamme kehittyä ja kehittää meidän henkilöstöämme. Olemme innoissamme tästä mahdollisuudesta. Lumme Energia on sitoutunut meihin omistajana muiden energia-alan yhtiöiden kanssa, joten sekä meille, että Lumme Energialle tämä on luonteva muutos” kertoo Pohjois-Suomen Energiatiedon toimitusjohtaja Jari Jaakola.