Pohjois-Suomen ESR-hankkeilla tukea korona-ajan haasteisiin (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa)

ELY-keskus on rahoittanut vuoden 2020 aikana Pohjois-Suomeen yhteensä 155 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja 22 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kehittämishanketta. Rahoituksesta kohdentuu 23,8 milj.€ Pohjois-Pohjanmaalle, 19 milj.€ Lappiin ja 4,8 milj.€ Kainuuseen. Osa näistä rahoitetuista hankkeista kohdentuu usean maakunnan alueelle.



ESR-hankkeilla vertaistukea ja etäpalveluita korona-arkeen

Koronapandemian aiheuttamat haasteet ihmisille ja elinkeinoelämälle heijastuvat myös hanketoimintaan: poikkeuksellinen aika näkyy rahoitettujen hankkeiden painotuksissa. ESR-rahoitusta on suunnattu monipuolisesti koulutukseen, työllisyyteen ja heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden osallisuutta ja kuntoutumista tukevien toimintamuotojen kehittämiseen. Palvelujen saatavuutta parannetaan kehittämällä etäpalveluja ja hyödyntämällä digitalisaatiota, esimerkiksi vertaistukiryhmiä tai kuntouttavaa toimintaa voidaan toteuttaa etäyhteyksillä. Hankkeissa voidaan tukea asiakkaiden valmiuksia käyttää etäpalveluita, mutta myös ammattilaisten valmiuksia tarjota niitä.

Vuoden aikana rahoitettujen hankkeiden koulutuksiin ja muihin kehittämistoimiin Pohjois-Suomessa tavoitellaan noin 27 000 osallistujaa. Osallistujista noin 6700 on työtöntä ja noin 2100 työelämän ulkopuolella olevaa henkilöä.

Korona on tuonut haasteita myös yrityksille ja rahoitettujen hankkeiden osallistujiksi tavoitellaankin merkittävää määrää yrityksiä: Pohjois-Pohjanmaalle 2236, Lappiin 1520, Kainuuseen 103 ja ylimaakunnallisiin hankkeisiin 382 yritystä. Yrityksiin kohdistuvissa hankkeissa toteutetaan erityisesti muutoskyvykkyyden, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistä. Jokaisessa hankkeessa on omat erityiset painotuksensa, mutta konkreettisia toimenpiteitä ja koulutusta on järjestetty mm. yritysten muutosjohtamiseen ja toiminnan kehittämiseen digitaalisesti. Tukea yrittäjien työhyvinvointiin ja henkiseen jaksamiseen haastavassa tilanteessa on pidetty tärkeänä, erityisesti vertaistuki on koettu arvokkaaksi.

Korona-aika haastaa toimijoita toteuttamaan asioita uudella tavalla. Se lisää tarvetta etä- ja digitaalisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Kehittämistyö myös ESR:n tuella on tärkeää, koska uudenlaisilla toimintatavoilla voidaan mahdollistaa toiminnan toteuttamista korona-aikana ja parantaa palvelujen saatavuutta myös tulevaisuudessa koronapandemian jälkeen.

EAKR-ympäristöhankkeissa painottuu ilmastonmuutos

Vuosi 2020 on ollut vilkkaan toiminnan aikaa myös EAKR-ympäristöhankkeiden osalta. Pohjois-Suomeen on rahoitettu yhteensä 22 EAKR -ympäristöpainotteista kehittämishanketta vuoden aikana. Hankkeista kohdentuu Kainuuseen 7, Lappiin 6 ja Pohjois-Pohjanmaalle 4 . Lisäksi on rahoitettu 5 ylimaakunnallista hanketta.

Hankkeissa painottuu ilmastonmuutos ja sen hillintään liittyvät kiertotaloutta ja uusiutuvan energian käyttöä edistävät teemat. Myös luonnontuotealaan sekä metsiin ja metsätalouden ympäristövaikutuksiin liittyvä TKI-toiminta oli keskeistä. Ylimaakunnallisista hankkeista laajimpana ja merkittävimpänä käynnistyi koko Oulujoen vesistöalueen kattava vesistövisiohanke. Sen tavoitteena on yhteensovittaa vesienhoidon, vesivoiman, kalatalouden, alueiden käytön ja elinkeinoelämän tavoitteita muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa sekä laatia niitä tukeva konkreettinen toimintasuunnitelma ja toimintamalli suunnitelman toteutuksen seurantaan.

Hankerahoitus tiivistetysti

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tehtävänä on lisätä työllisyyttä ja kehittää osaamista. Sen tuella voidaan parantaa työhyvinvointia, tuottavuutta ja yritysten muutoskykyä. Tehtävänä on myös heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Rahoitettujen ESR-hankkeiden keskeisiä teemoja Pohjois-Suomessa v. 2020

Yrittäjien työhyvinvoinnin ja henkisen jaksamisen tukeminen poikkeusaikana

Yritysten muutosvalmiuksien kehittäminen

Etäpalvelujen kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen

Heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden osallisuuden ja kuntoutumisen edistäminen

Työllisyyden parantaminen

ESR-hankkeiden määrät Pohjois-Suomessa v. 2020

Pohjois-Pohjanmaa 73 hanketta

Lappi 61 hanketta

Kainuu 9 hanketta

Ylimaakunnalliset hankkeet 17

EAKR-ympäristöpainotteiset hankkeet

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ympäristöpainotteiset hankkeet ovat ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita, joissa voidaan toteuttaa erilaisia pilotointeja ja demonstraatioita. Erityisenä painotuksena ovat bio- ja kiertotaloutta sekä siirtymää vähähiiliseen talouteen ja yhteiskuntaan edistävät hankkeet.

EAKR -ympäristöhankkeiden määrät Pohjois-Suomessa v. 2020

Kainuu 7 hanketta

Lappi 6 hanketta

Pohjois-Pohjanmaa 4 hanketta

Ylimaakunnalliset hankkeet 5

ESR- ja EAKR-hankkeiden toteuttajia mm:

Kunnat, kuntayhtymät

Yrittäjä- ja kansalaisjärjestöt

Säätiöt

Koulutusorganisaatiot

Tutkimuslaitokset

Lisätietoja hankkeista ja niihin osallistumisesta saa hankkeiden toteuttajilta sekä

EURA2014-tietopalvelusta osoitteesta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/index.php.



Lisätietoja ESR-hankkeiden rahoituksesta: rahoituspäällikkö Riitta Ilola, p. 0295 038 224

Lisätietoja EAKR-hankkeiden rahoituksesta rahoitusyksikön päällikkö Eija Virtasalo, p. 0295 037 150

sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi