Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: poikkeuslupa Kuhmon karhunmetsästykseen oli lainmukainen

Karhu kuuluu luontodirektiivin nojalla tiukasti suojeltuihin lajeihin. Tiukasta suojelusta voidaan poiketa vain luontodirektiivissä ja metsästyslaissa säädetyin perustein. Riistakeskuksen päätöksen mukaan poikkeusluvan päämääränä oli kestävän käytön periaatteen mukaisesti tapahtuva adaptiivinen karhukannan hallinta suomalainen karhunmetsästyskulttuuri säilyttäen ja saalis haltuun ottaen.

Hallinto-oikeus kiinnitti riistakeskuksen päätöksen lainmukaisuutta arvioidessaan huomiota ensinnäkin siihen, että karhun suojelun taso on suotuisa. Direktiivillä ei pyritä toteuttamaan tällaisen tason säilyttämistä pitemmälle meneviä luonnonsuojelullisia päämääriä.

Direktiivin tarkoitukseen kuuluu myös se, että direktiivin ensisijaista tavoitetta toteutettaessa otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset vaatimukset sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet. Hallinto-oikeus katsoi, että karhukannan runsastuessa on perusteltua kiinnittää huomiota karhuista aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen. Karhu on Suomessa arvostettu ja tärkeä riistaeläin, ja karhunmetsästyksellä on täällä pitkät perinteet. Poikkeuslupahakemuksessa oli hallinto-oikeuden mukaan uskottavasti esitetty, että karhunmetsästyksellä on myös aluetaloudellista merkitystä.

Valituksenlaisen päätöksen voimassaoloaika oli päättynyt 31.10.2022. Päätös oli ollut valitusta käsiteltäessä 12.10.2022 saakka hallinto-oikeuden asettamassa täytäntöönpanokiellossa.

Hallinto-oikeuden päätös syntyi äänestyksen jälkeen (2-1-1). Kaksi hallinto-oikeudessa vähemmistöön jäänyttä jäsentä katsoivat keskenään eri perustein, että riistakeskuksen olisi tullut hylätä poikkeuslupahakemus metsästyslain vastaisena.