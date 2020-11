Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kertasi pandemian kiihtymisvaiheessa tarvittavia toimia

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päivittäistavarahuollon verkosto totesi 10. kokouksessaan 27.11.2020, että sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Kainuussa on siirrytty koronapandemian kiihtymisvaiheeseen. ”Olemme nyt tilanteessa, että tautia on merkittävästi liikkeellä kaikkialla. Mikään toinen paikka ei ole toista turvallisempi, vaan viruksen leviämisen estäminen on jokaisen henkilön omasta toiminnasta kiinni”, totesi aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski

Kaikki kaupan alan toimijat kertovat, että liikkeissä on lisätty asiakkaita ohjaavia kuulutuksia, sijoitettu kassojen ja ulko-ovien lähistölle uusia roskakoreja, huolehdittu pesumahdollisuuden tai käsidesin saatavuudesta ja tehostettu puhtaanapitoa ja desinfiointia. Kasvomaskien yleistyessä asiakkaita ohjataan oikeaan käsihygieniaan ja turvalliseen käytettyjen maskien hävittämiseen. Kaupoissa kuulutuksia annetaan pääosin suomeksi, mutta pandemian edellyttämistä suojautumistoimista kerrotaan myös muilla kielillä niissä liikkeissä, joiden alueella tiedetään asioivan merkittävästi ulkomaisia asiakkaita. ”Käsien perusteellinen pesu ja tarvittaessa käsidesin käyttö on tarpeen aina, jos maskiin joutuu koskemaan”, kiteyttää ohjetta aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski. Asiakkaiden toivotaan keskittyvän kaupoissa asiointiin ja esimerkiksi oleskelupenkkien määrää on vähennetty. Odotustiloja on väljennetty, että turvaetäisyydet säilyvät asiakkaiden ja henkilökunnan kesken kaikissa olosuhteissa. Päivittäistavarahuollon toimijat muistuttavat, että koronaviruksen leviämisen estäminen on sekä asiakkaiden ja työntekijöiden etu. Turvaetäisyyksien säilymisestä huolehtiminen kaikissa asiointitilanteissa on yhteinen asia. Ajantasaiset alueelliset rajoituspäätökset ovat luettavissa valtioneuvoston ja Thl:n valtakunnallisen tiedon lisäksi seuraavilta sivustoilta: Pohjois-Pohjanmaa - PPSHP - OYS

https://oyskorona.fi/

Oulun Kaupunki

https://www.ouka.fi/oulu/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet

Kainuu - Kainuun sote

https://sote.kainuu.fi/koronainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

http://www.avi.fi/web/avi/avi-pohjois-suomi



http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset Lisätietoja: Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja terttu.savolainen@avi.fi , puhelin 0295 017 551 aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski pasi.hirvikoski@avi.fi , puhelin 0205 017 598, Pohjois-Suomi

