Pohjois-Suomen valmius- ja turvallisuusfoorumiverkosto täydentyy

Kokouksessa kutsutun puheenvuoron pitänyt valtioneuvoston turvallisuusjohtaja, Ahti Kurvinen piirsi valtioneuvoston luoman tilannekuvan.

Kurvisen mukaan viranomaiset ovat Venäjän hyökkäyssodan alettua Ukrainassa jakaneet tehostetusti tietoa tapahtumista samalla valmistautuen ennakollisesti mahdollisiin tapahtumien kehityskulkuihin.

”Olemme nostaneet tilannetietoisuuden tasoa, kokoonnumme usein, jaamme raportit,” hän kertoi.

Ylijohtaja Savolainen korosti, että alueet ovat vuosikymmenten ajan harjoitelleet jopa pahimmankin varalle.

”Suomalainen yhteiskunta on hyvin varautunut ja harjoitellut erinäisiin tilanteisiin, nyt näitä asioita testataan käytännössä,” hän lisäsi ja kiitti valtioneuvoston ripeitä toimia.

”Verkostot avainhenkilöille luotiin ja hiottiin valmiiksi jo pandemian aikana. Seuraavaksi järjestämme informaatiotilaisuuden myös kuntien luottamusmiehille. Tiedon tarve on suuri, siitä miten yhteiskunta toimii kriisitilanteissa. Viranomaisapu antaa pitkäjänteistä turvaa Ukrainan sotaa pakeneville,” Savolainen korosti.

Pohjois-Suomen valmius- ja turvallisuusfoorumiverkosto laajenee Oulu – Koillismaan alueelle

Avauspuheenvuorossaan ylijohtaja Savolainen katsoi, että Ukrainan tilanne nostaa varautumisen tarpeen moninkertaiseksi koronaepidemiaan verrattuna. Kysymys on humanitaarisesta avusta ja valtavasta pakolaisaallosta, huoltovarmuudesta, talouden epävarmuudesta, kyberturvallisuudesta, ja yleisesti turvallisuuden tunteesta.

Suomi on varautunut hyvin.

”Meidän viranomaisten ja vastuussa olevien tahojen on huolehdittava sitä, että yhteiskunta on toimintakykyinen kaikissa olosuhteissa. Vaikka meitä ei uhata nyt sotilaallisesti, on viisasta varautua myös siihen kaikkein pahimpaan, sotilaalliset toimet mukaan lukien,” hän jatkoi.

Pohjois-Suomi vahvistaa varautumisen verkostojaan täydentämällä alueellamme toimivien kahden valmiusfoorumin - Kainuun valmiusfoorumin ja Jokilaaksojen valmius- ja turvallisuusfoorumin - mallia perustamalla nopeasti Oulu – Koillismaan alueen valmius- ja turvallisuusfoorumin.

”Nykyisen kaltaisen ulkoisten turvallisuusjärjestyksien muutostilanteessa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kannattaa ja tukee tätä esitystä,” ylijohtaja Terttu Savolainen kertoi.

Korkeatasoinen alustajakunta pohjusti valmiustoimikunnan keskustelua

Pyydettyinä asiantuntijana puheenvuoron käytti valtioneuvoston turvallisuusjohtaja, Ahti Kurvinen. Maahanmuuton tilannekatsauksen piti vastaanottokapasiteetti ja valmius -tulosalueen johtaja Kimmo Lehto Maahanmuuttovirastosta, johon paikallisen näkökulman antoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus johtaja Petri Keränen. Keränen toimii Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan laajamittaiseen maahantuloon varautumisen yhteistyöryhmän puheenjohtajana.

Maahanmuuttokysymyksistä alustanut Migrin vastaanottokapasiteetti ja valmius -tulosalueen johtaja Kimmo Lehto kertoi jo tehdyistä toimenpiteistä ja valmiista suunnitelmista maahanmuuttajien vastaanoton lisäämiseksi tarpeen mukaan.

”Jos nämä toimenpiteet eivät riitä, käännymme kuntien ja kaupunkien puoleen.

Toivomus olisi, että kunnilla olisi päivitettynä valmiit suunnitelmat hätä- ja tilapäismajoituksista,” Lehto toivoi.

ELY-keskus johtaja Petri Keräsen mukaan Ukrainan sotaa pakenevien saamat palvelut riippuvat siitä miten he ovat tulleet ja kirjautuneet Suomeen. Turistina maahan saapuneille on tarjolla vain sairaanhoitopalvelut. Turvapaikkahakemuksen tai tilapäisen suojeluhakemuksen perustella pakolaiset tulevat vastaanottokeskusjärjestelmään ja sen myötä majoitus-, koulutus- ja sote-palveluiden piiriin, jotka maksaa valtio.

”EU:n tilapäisen suojelun perusteella tai työluvalla saatu oleskelulupa sallii työnteon ja henkilöt ovat myös TE-palveluiden piirissä,” Keränen totesi.

Huoltovarmuus kunnossa, mutta kriisin pitkittymien loisi huolia

Kokous kuuli lisäksi katsauksen alueelliseen huoltovarmuustilanteeseen, jonka esitteli Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Joni Kinnunen.

Hän kävi läpi ajankohtaisen tilanteen ja tarpeet yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisillä toimialoilla lähikuukausien aikana.

Alkutuotannon ja energiahuollon turvaaminen ovat keskiössä. Alkutuotannon kannalta on keskeistä turvata eräiden raaka-aineiden ja kausityövoiman saatavuus. Polttonesteiden ja raaka-aineiden hintojen nousu näkyvät laajasti eri toimialoilla.

Riskitasot nousseet

Vallitsevaan tilanteeseen liittyviä viranomaistoiminnan riskejä alueellamme kävi läpi pelastusylitarkastaja Risto Heikkinen asiaa valmistelleen valmiustoimikunnan sihteeristön tilannearvioinnin mukaan. Arvioinnissa tarkastellaan oleellisimpia riskejä varautumisen yhteensovittamisen ja koordinoinnin näkökulmasta muuttuneessa turvallisuustilanteessa.

Alueeseemme ei kohdistu suoranaista ulkoista uhkaa, mutta välillisiä Ukrainan humanitaarisen katastrofin heijastevaikutuksia ja valtioiden välisten pakotteiden seurausvaikutuksia.

Alueeseemme kohdistuu, esimerkiksi polttoaineen ja kaasun globaalin hinnan nousun aiheuttama häiriö ja kansainvälisen rahaliikenteen rajoittamisen aiheuttama häiriö.

Informaatiotilaisuus kuntien ja elinkeinoelämän päättäjille huhtikuun alussa

Valmiustoimikunta päätti tehostaa informaation välittämistä kuntien luottamushenkilöille ja elinkeinoelämän päättäjille. Tiedotustilaisuus kuntien luottamushenkilöille järjestetään huhtikuun alussa valmiustoimikunnan sateenvarjon alla.

Koronavirusta ennätyksellisesti Kainuussa

Kainuussa koronatilanne on edelleen vakava ja viruksen leviäminen on huipussaan koko korona-aikana. Ryppäitä on hoitolaitoksissa paljon ja henkilöstöllä on runsaasti tartuntoja, totesi Ritva Kanervo Kainuun Sotesta. Pohjois-Pohjanmaalla tilanne on johtaja Juha Korpelaisen mukaan rauhallinen, mutta virusta esiintyy todella laajasti.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Pasi Eskolan mukaan Suomessa kuolleisuus ei näytä kohonneen koronaa edeltävään aikaan verrattuna. Korona näyttää edelleen hiipuvan Suomessa.

Seuraavan kerran Pohjois-Suomen valmiustoimikunta kokoontuu 5.4.2022.

Tiedote Pohjois-Suomen valmiustoimikunta 15.3.2022