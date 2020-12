Pohjois-Suomen valmiustoimikunta - kansalaiset, yhteisöt ja kunnat hyväksyvät laajasti tiukentuneet suositukset ja määräykset

Jaa

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta pohti 1.12.2020 pitämässään kokouksessa koronapandemian edellyttämiä alueellisia toimia puheenjohtaja, ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Pohjois-Pohjanmaalla on siirrytty korkeimpaan tartuntataudin leviämisen vaarallisuusluokkaan, eli leviämisvaiheeseen. Kainuussa on tehty päätös siirtymisestä perustasolta kiihtymisvaiheen toimenpiteisiin. Koko Pohjois-Suomen alueella on otettu käyttöön tiukat epidemiatilanteen mukaiset toimenpiteet. Uusi epidemian pesäke on syntynyt Jokilaaksojen alueelle Oulun eteläpuoleiselle alueelle, jossa tautitilanne on vakava.

Katse kiinnittyy suureen, ruotsalaisen taidemaalari Georg Paulin maalaamaan öljymaalaukseen Lukuhetki vuodelta 1884. Teos on Oulun Lääninhallitustalon Valkoisessa salissa sijoitettuna Ateneumin, kansallisgallerian kokelmista.

Pandemian torjunnassa on määräyksiä ja suosituksia jouduttu kiristämään koko Suomessa, koska virusta on ilmaantunut kaikkialla maassamme. Käytössä ovat myös tartuntatautilain mukaiset ennakolliset toimet viruksen leviämisen estämiseksi niihin kuntiin ja alueille, jossa virusta ei ole mahdollisesti vielä havaittu. Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta totesi, että kansalaiset, yhteisöt ja kunnat hyväksyvät laajasti tiukentuneet suositukset ja määräykset viruksen leviämisen pysäyttämiseksi. Viranomaisten toimintakyky on säilynyt kauttaaltaan hyvänä. Ajantasainen tieto Pohjois-Pohjanmaan tautitilanteesta päivittyy oyskorona.fi -sivulle ja Kainuussa osoite on Sote.kainuu.fi >koronainfo. Viestintään ja tiedottamiseen on panostettu entistäkin päättäväisemmin. Tallenteet 1.12. alueellisesta tiedotustilaisuudesta laajassa jakelussa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjesti yhdessä alueellisen koronakoordinaatioryhmän kanssa tiedotustilaisuuden 1.12.2020 medialle, kunta- ja sotejohdolle ja yleisölle. Info lähetettiin Oulun lääninhallitustalosta suorana LIVE-striimauksena aluehallintoviraston YouTube-kanavassa ja myös Yle.fi, Kaleva.fi ja Iltalehti.fi sekä monet kunnat jakoivat tilaisuuden omissa kanavissaan. Tiedotustilaisuuden tallenne on katsottavissa useissa kanavissa ja se on jaettu Pohjois-Suomen kriisiviestijöiden kautta kaikkien yhteisöjen käytettäväksi. Tiedotustilaisuudessa kerrottiin koronaepidemiaan liittyvistä yleisötilaisuuksia ja kokoontumisia koskevista rajoituspäätöksistä. Suorassa lähetyksessä käytiin läpi ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla pandemiatilanne alueella ja kunnissa, alueelliset suositukset ja määräykset ja niiden toimeenpano kunnissa. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun koronakoordinaatioryhmien puheenjohtajat esittivät katsauksensa. Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen Pohjois-Pohjamaan sairaanhoitopiiristä ja hallintoylilääkäri Olli-Pekka Koukkari Kainuun sotesta, sekä tartuntataudeista vastaava aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta vastasivat median kysymyksiin. Kouluissa valmius kohdata poikkeuksellinen tilanne on parantunut Opetus- ja kulttuuritoimen johtaja Veijo Kosola esitti valmiustoimikunnalle koosteen sivistystoimen johtajien verkostossa saatuihin tietoihin ja Turun yliopiston psykologian professori Christina Salmivallin tutkimuksiin nojautuen. Valmius kohdata poikkeuksellinen tilanne on parantunut kouluissa ja oppilaitoksissa nyt merkittävästi verrattuna kevääseen. Havaitut tartunnat ja altistukset kuormittavat eri henkilöitä merkittävästi. Kosolan mukaan valitettava havainto on, että osa oppilaista on jäänyt turhaankin pois koulusta, ja mikä huolestuttavinta, osa huoltajista on hyväksynyt tämän menettelyn. Koulujen keinovalikoima näissä rajoittuu lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Tutkimuksen mukaan osa oppilaista on kokenut, että etäopetuksen järjestelyt olivat heppoiset keväällä. Hyvää on ollut se, että tietoyhteyksiä on opittu käyttämään. Johtopäätöksenä on linjattu, että laajaan etäopetukseen siirtymisen kynnys on pidettävä korkealla. Psykologian professori Salmivallin aineiston mukaan noin 10 prosenttia vastanneista yläkoulun oppilaista ilmoitti, ettei ole ystäviä. Toisaalta positiivista on, että kokemukset koulukiusaamisesta ovat vähentyneet. Kontaktien vähentämien on nyt jokaisen kansalaisen asia Tartunnat Pohjois-Pohjanmaan alueella ovat lyhyen ajan sisällä kolminkertaistuneet. Rajoituksia ja suosituksia on noudatettava. Tiukkojen toimenpiteiden tarkoituksena saada painettua virustilanne alas ja palautettua Pohjois-Suomi vähintään perustasolle. Vain onnistumalla tässä voidaan välttää vielä kovemmat rajoitustoimet. ”Kontaktien vähentämien on nyt jokaisen kansalaisen asia”, tähdentää ylijohtaja Terttu Savolainen. Tärkeää on mennä testiin matalalla kynnyksellä jo pienienkin oireiden ilmaantuessa. Kuka tahansa voi kiihtymis- ja leviämisvaiheessa saada tartunnan ja altistaa muita. Testauskapasiteetti riittää ja sitä on lisätty, kun myös yksityisen terveydenhuollon resurssia käytettävissä. Testiin pääsee hyvin ja tulokset saadaan nopeasti. Ylijohtaja Savolainen kiitti lopuksi eri viranomaisia, jotka ovat mukana valmiustoimikunnan työssä. ”Olemme tehneet hyvää yhteistyötä. Yhteistyöllä tauti voitetaan”, hän kannusti. Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran 8.12.2020 www.avi.fi Lisätietoja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja terttu.savolainen@avi.fi, puhelin 0295 017 551 Pohjois-Suomi

Alkoholi ja anniskelu

Eläimet ja koe-eläintoiminta

Opetus ja kulttuuri

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Yhtiö- ja yhdistysasiat

Työsuojelu

https://youtu.be/70BOaA5mT_A Tiedotustilaisuus alkaa kohdasta 41:15. Tervetuloa katsomaan tallenne Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tiedotustilaisuudesta 1.12.2020, jossa kerrotaan koronaepidemiaan liittyvistä yleisötilaisuuksia ja kokoontumisia koskevista rajoituspäätöksistä. Tilaisuudessa käydään läpi pandemiatilanne alueella ja kunnissa, alueelliset suositukset ja määräykset, ja niiden toimeenpano kunnissa. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun koronakoordinaatioryhmien puheenjohtajat esittävät myös omat katsauksensa. Tilaisuuden avaa ja puhetta johtaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen . Mukana ovat tartuntataudeista vastaava aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta, koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri, Juha Korpelainen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä, sekä hallintoylilääkäri Olli-Pekka Koukkari, Kainuun soteseta. Tässä jaettava linkki Youtube striimaukseen. Tiedotustilaisuus alkaa kohdasta 41:15. Siirry videokanavalle

Yhteyshenkilöt

Kuvat Katse kiinnittyy suureen, ruotsalaisen taidemaalari Georg Paulin maalaamaan öljymaalaukseen Lukuhetki vuodelta 1884. Teos on Oulun Lääninhallitustalon Valkoisessa salissa sijoitettuna Ateneumin, kansallisgallerian kokelmista. Lataa

Linkit