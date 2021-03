Pohjois-Suomen valmiustoimikunta jatkaisi yhdenvertaista rokotejakelua

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui vuoden neljänteen verkkokokoukseen johtaja Terttu Savolaisen johdolla 16.3.2021 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Valmiustoimikunnan mielestä kansallista rokotejärjestystä ei tule muuttaa. Sen muuttaminen veisi pohjan kansalaisten yhdenvertaisuudelta ja olisi vastoin yleistä oikeustajua. Tulevina viikkoina rokotteita saadaan maahamme aikaisempaa enemmän, valmiustoimikunta toteaa.

Kainuussa koronavirustilanne on perustasolla ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa ollaan yhä pandemian kiihtymisvaiheessa. Tartuntaryppäät on saatu molemmissa maakunnissa jäljitettyä erinomaisesti. Hiihtolomaviikon jälkeen ei toistaiseksi ole havaittu taudin leviämisaaltoa Pohjois-Suomessa.

Huolestuttavaa on, että lähialueillamme ulkomailla virustilanne on merkittävästi Suomea huonompi. Pohjois-Suomessa on yhä mahdollisuus epidemian pahenemiseen nopeastikin.

Avi vastaa koronatiedon kysyntään

Tartuntatautilain määräysten noudattamista asiakastilojen koronaturvallisuuden osalta valvoo kuntien ympäristöterveydenhuolto. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto informoi kuntien terveydensuojelun, elintarvikevalvonnan, tartuntataudeista vastaavien ja johdon edustajat tartuntatautilain pykälien tulkinnoista ja valvonnan toteuttamisesta maanantaina 22.3.2021.

Aluehallintovirasto on järjestänyt verkossa julkisia tiedotustilaisuuksia sekä yrittäjien infotilaisuuden, joista on avoimet tallenteet verkkosivulla ja uutiskirjeessä. Valmisteilla on yhdessä korkeakoulujen ja yliopiston kanssa informaatiotilaisuus opiskelijoille koronatilanteesta.

Koronavirus hallinnassa Pohjois-Suomessa

Valmiustoimikunnan kokouksessa kuultiin sairaanhoitopiirien, Oulun kaupungin, Jokilaaksojen ja Koillismaan edustajien katsaukset koronaviruksen torjuntatoimista alueellaan. Kunnilla ja aluehallintovirastolla on valmius päättää lasten ja nuorten lähiopetuksen järjestelyistä tarvittaessa nopeasti.

Yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset etäyhteyksin

Johtaja Maria Siurua kertoi aluehallintovirastojen yhteistyöstä tartuntatautilain uusien pykälien tulkinnassa ja tarkastustoiminnan aloittamisessa.

Asunto-osakeyhtiöiden, osakeyhtiöiden ja osuuskuntien sekä rekisteröityjen yhdistysten kokoukset eivät tuoreen linjauksen mukaan ole yleisötilaisuuksia, joita Avin määräys osallistujamäärän rajoituksesta koskee. Aluehallintovirasto suosittelee silti etäkokouksia.

Maahantulijoille tulossa ensimmäiset massatestaukset

Aluehallintovirastot valmistelevat ensimmäisiä maahantulijoiden ns. massapäätöksiä, jossa yksilöiden sijaan joukko maahantulijoita voidaan määrätä pakolliseen terveystarkastukseen. Käytännön toimista vastaa kunta, jonka alueella rajan ylitys tapahtuu.

Rajoituksia ja suosituksia noudatettava tunnollisesti

”Yhteistyö valtion ja kuntien viranomaisten kesken on toiminut erittäin hyvin Pohjois-Suomessa,” kiittää ylijohtaja Savolainen.

Valmiustoimikunta toivoo kaikilta suositusten ja viranomaisten antamien määräysten noudattamista. Tähän asti Pohjois-Suomessa on koronan torjunnassa onnistuttu. Kiitos tästä kuuluu niin alueemme asukkaille, yrittäjille, palveluntarjoajille ja kaikille toimijoille.

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 6.4.2021 klo 10.00.

Lisätietoja:

Terttu Savolainen, ylijohtaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

050 583 9912, terttu.savolainen@avi.fi

johtaja Maria Siurua maria.siurua@avi.fi

aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola pasi.eskola@avi.fi

Linkki UKK-vastauksiin:

Lue vastauksia yleisiin kysymyksiin koronasta aluehallintoviraston verkkosivuilta, UKK - Koronavirus COVID-19, http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset