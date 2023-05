Pohjois-Suomen valmiustoimikunta seuraa toimintaympäristön ajankohtaisia muutoksia, uhkia ja riskejä

Valmiustoimikunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Terttu Savolainen totesi, että käynnissä olevia hallitusneuvotteluilta seurataan tiiviisti. Hallitusohjelmalta odotetaan linjauksia turvallisuuteen ja varautumiseen liittyen.

”Viestimme hallitusneuvottelijoille on, että siviilivarautumiseen tulee satsata ja pohjoisen kasvanut geopoliittinen merkitys tulee tunnistaa,” ylijohtaja korosti.

Puheenjohtaja totesi, että pohjoisessa tapahtuu nyt paljon huoltovarmuuden ja varautumisen näkökulmasta. Pohjoisessa on runsaasti luonnonvaroja, uusiutuvaa energiaa ja vihreän siirtymän tarvitsemia mineraaleja.

Keskustelussa on lisääntynyt ymmärrys pohjoisen turvallisuuspoliittisesta merkityksestä ja tarpeesta pitää yllä ja luoda vaihtoehtoisia logistisia yhteyksiä.

Oleellista muutosta Pohjois-Suomen turvallisuustilanteessa ei ole havaittu

Alueellisen strategisen tilannekatsauksen esitti Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen vastuualueen johtaja Petteri Koskinen. Katsauksen mukaan Pohjois-Suomen elintärkeiden toimintojen tilassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

”Työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet esiintyvät korostuneesti alueillamme. Monilla aloilla työvoiman saatavuus ja käytettävyys on heikentynyt,” Koskinen totesi. Sitä vastoin sisäisen turvallisuuden arvioidaan kokonaisuutena parantuneen. Kyberturvallisuuskeskuksen suositusten mukaan organisaatioiden on tarpeen huolehtia tietoturvallisuudestaan.

Alueellisen huoltovarmuuden tilannekatsauksen 2022 esitteli Pohjois-Suomen aluehallintoviraston huoltovarmuusylitarkastaja Joni Kinnunen.

Nuorison rikosten torjunta edellyttää monialaista yhteistyötä

Oulun poliisilaitoksen mukaan alueella on poliisin tietoon tullut rikollisuus lisääntynyt 5 prosenttia alkuvuoden aikana. Kasvua on ollut erityisesti huumausaine- ja huumeiden käyttörikoksissa, omaisuusrikoksissa sekä ryöstö ja kiristysrikoksissa. Huolestuttavinta on, että tekijöinä on entistä enemmän alaikäiset henkilöt.

Poliisin rooli nuorison tekemän rikollisuuden hoitamisessa on tärkeä, mutta ei suinkaan ainoa.

”Tehokas puuttuminen edellyttää entistä tiiviimpää monialaista yhteistyötä koulujen, harrastustoimijoiden sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kesken, jota jo nykyisinkin tehdään. Vastuu nuorista on meillä kaikilla aikuisilla,” totesi ylikomisario Jyrki Kivirinta.

Yritykset luovat Suomen huoltovarmuuden perustan

Elinkeinoelämän ajankohtaiskatsauksen esitti Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari Tuovinen, joka kertoi yritysmaailman tilanteesta, valmiuksista pohjoisessa ja tulevaisuuden odotuksista.

Yritykset luovat Suomen huoltovarmuuden perustan, jolla siviiliyhteiskunnan toiminnot ja myöskin sotilaallinen maanpuolustus toimivat.

Haasteisiin työvoiman saatavuudessa erityisesti hyvinvointi- ja pelastussektorin osalta on havahduttu myös elinkeinoelämässä.

Yleinen tunnelma yrityselämässä on parantunut yleisesti, erityisesti vientiteollisuudessa.

”Lentoliikenteeseen kaivataan kilpailua. Finnairin lentolippujen saatavuus ja hinnoittelu huolestuttavat alueen yrityksiä,” totesi toimitusjohtaja Jari Tuovinen.

Työvoiman puute sekä komponenttien saatavuus ja hinta ovat perusteollisuuden huolenaiheita. Rakentamisessa esiintyy huolta korko- ja kustannustasosta, kaupan huolena on inflaatio, joka hidastaa kuluttajien kulutushalukkuutta erimerkiksi autokaupassa.

Maakunnalliset varautumis- ja turvallisuustoimijat päivittävät jatkuvasti tilannearvioita riskiprofiileja

Kainuun hyvinvointialueen johtaja Jukka Lindberg kertoi ajankohtaiset näkymät varautumisen ja turvallisuusrakenteiden osalta Kainuussa. Hän toivoi, että todella hankala työvoiman saatavuuteen liittyvä tilannekuva välittyisi ministeriöihin ja hallitusneuvotteluihin. Hoitojonot uhkaavat kasvaa työvoiman saatavuusongelmien takia.

”Kainuun näkökulmasta hyvinvointialueen rakenteelliset muutokset eivät nyt auta,” johtaja Lindberg totesi.

Merivartioston kyvykkyys paranee ympäristövahinkojen torjunnassa

Tilanne pohjoisessa Länsi-Suomen merivartioston toimialueella on yleisesti ottaen tavanomainen. Virpiniemen merivartioyksikön alukset ja ilmatyynyalukset ovat vesillä ja valmiudessa.

”Saamme uutta kyvykkyyttä Virpiniemeen ympäristövahinkojen torjuntaan ja merelliseen valvontaan, kun noin 22 metrinen rannikkovartiovene saapuu Virpiniemeen kesän alussa,” kertoi kapteeniluutnantti Janne Isometsä.

Harjoituksia pidetään Pelastuslaitosten kanssa ympäristövahinkojen torjunnassa kuluvana kesänä. Mukana on valmiusalus MS Aalto, joka on alueellamme.

Pohjois-Pohjanmaan valmius- ja turvallisuusfoorumi aloitti toimintansa

Valmiustoimikunnan päättämän suunnitelman mukaisesti alueelle on perustettu Pohjois-Pohjanmaan valmius- ja turvallisuusfoorumi. Tämän myötä Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen valmius- ja turvallisuusfoorumit yhdistyvät. Koko maakunnan alueella toimivan valmius- ja turvallisuusfoorumin puheenjohtajaksi on valittu Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttila.

Valmiustoimikunta kuuli myös Kainuun valmiusfoorumin puheenjohtaja Pentti Malinen katsauksen.

Ajankohtaisista varautumisasioista todettiin lisäksi, että parhaillaan on käynnissä syyskuuhun asti jatkuva Pohjoinen23 valmiusharjoitus. Torstaina 25.5.2023 on harjoitukseen liittyvä webinaari II.

Alueellinen maanpuolustuskurssi järjestään kesäkuussa, johon saapuu ennätysmäärä, noin 80, osallistujaa.

Seuraava valmiustoimikunnan kokous pidetään syyskuun alussa, jolloin teema on turvallisuustilanne ja varautuminen, sekä Pohjoinen23 -harjoitus.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 551, terttu.savolainen@avi.fi

Johtaja Petteri Koskinen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 544 petteri.koskinen@avi.fi