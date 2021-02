Pohjois-Suomen valmiustoimikunta toivoo pohjoisen maakuntiin saapuvilta täyttä virusturvaa

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui vuoden kolmanteen verkkokokoukseen vt. vastuualuejohtaja Tom Tallbergin johdolla 23.2.2021 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kaikilta pohjoisen maakuntiin muualta saapuvilta toivotaan kaikkien virusturvaohjeiden noudattamisesta niin työssä, hiihtolomilla kuin asioinnissa.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa esiintyy erittäin vähän koronavirustartuntoja hiihtolomakauden alkaessa. Kainuussa tilanne on maan paras.

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta toivoo, että pohjoisen maakuntiin muualta maasta tai ulkomailta saapuvat noudattaisivat tiukasti kaikkia virusturvaohjeita niin työssä, lomilla kuin asioinnissa.

Huoli lomalaisten tuomista tartunnoista

Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen muistutti kokouksessa, että tehokkailla virusturvatoimilla taudin leviäminen lomakohteissa voidaan estää. ”Nyt Kuusamoon saapuu 10 000 lomanviettäjää, tämä on sama määrä kuin joulun ja uuden vuoden lomakaudella 2020. Yhtään tautirypästä ei syntynyt ja toivomme parasta myös tulevilta viikoilta”, Manninen totesi.

Kaikkia lähikontakteja tulee välttää, pysyä yli 2 metrin etäisyydellä toisista, huolehtia käsihygieniasta ja noudattaa ohjeita, suosituksia ja määräyksiä.

Herkästi tarttuva koronaviruksen Britti-muuntovirus on jo vallitseva virusmuoto Etelä-Suomessa. Huoli on, että lomakaudella muuntoviruksen leviäminen kiihtyy myös Pohjois-Suomessa. Pohjois-Pohjanmaalla on jo näkyvissä ilmiö, että sellaiset virustartunnat, joissa on jäljitetty yhteys Etelä-Suomeen ja Helsinkiin, ovat kasvussa. Huoli hiihtolomaviikkojen alettua on suuri.

Uusi laki antaa lisätyökaluja

Vastuualuejohtaja Maria Siurua kertoi valmiustoimikunnalle 22.2.2021 voimaan tulleista muutoksista. Tartuntatautilain 58 c § säätää toimijoille velvoitteen toimenpiteistä covid -19 epidemian leviämisen estämiseksi. Tartuntatautilain muutos antoi lisää työkaluja myös kunnille ja aveille, jotka voivat tietyin edellytyksin tehdä velvoittavan päätöksen yleisölle ja rajatulle asiakas- ja osallistujapiirille oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytöstä siten, että lähikontakti on mahdollista välttää (58 d §). Laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä myös tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta on uuden 58 g §:n mukaan mahdollista.

Lakimuutoksen jälkeen aluehallintovirastoilla ei edelleenkään ole mahdollisuutta määrätä pakollisia massatestauksia maamme rajoilla. Sen lakimuutoksen käsittely on kesken eduskunnassa. Brittivariantin saapumista Suomeen ei millään rajojen sulkemisilla enää saada estettyä.

Kausityövoiman saanti alkutuotantoon on turvattu

Elinkeinot, TE-toimistot ja viranomaiset ovat varmistaneet riittävän kausityövoiman saannin maamme alkutuotannossa, kasvis- ja eläintiloilla sekä marjayrityksissä vuotta 2020 paremmin. Toivomus on, että kaikki kausityövoimaa tarvitsevat hakisivat työvoimaa TE-toimiston palvelun kautta.

Opit on hyödynnetty yhdessä tuottajajärjestö MTK:n kanssa ja kausityövoiman saanti on turvattu selkeillä virusturvallisuuteen liittyvillä toimilla ja ohjeistuksilla.

Puheenjohtajana toiminut Tom Tallberg totesi, että virus voi uhata sujuvan toiminnan jatkuvuutta osin alkutuotannossa ja myös muissa yhteiskunnan kriittisen infran toiminnoissa. Aluehallintovirastot ja kunnat ovat saaneet lainmuutosten avulla lisää työkaluja epidemiatilanteen hallintaan ja se on hyvä asia.

Lisätietoja:

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

vt. vastuualuejohtaja Tom Tallberg tom.tallberg@avi.fi

johtaja Maria Siurua maria.siurua@avi.fi

aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola pasi.eskola@avi.fi