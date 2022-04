Pohjois-Suomen valmiustoimikunta: viranomaiset varautuneet hyvin erilaisiin häiriötilanteisiin

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Euroopan turvallisuustilannetta. Eri hallinnonalat valmistautuvat erilaisiin häiriötilanteisiin, esimerkiksi sähkön riittävyyden varmistamiseksi tehdään paljon työtä. Myös informaatiovaikuttamiseen varaudutaan.

”Viranomaiset ovat varautuneet myös erilaisiin vaikuttamisyrityksiin. Suomen kaltainen demokraattinen yhteiskunta kestää hyvin monenlaisia mielipiteitä ja keskustelua”, totesi valmiustoimikunnan puheenjohtaja, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen.

Poliisi muistutti, että kaikkia ihmisiä on kansalaisuuteen katsomatta kohdeltava yhdenvertaisesti ja Suomessa ei ole tilaa vihapuheelle. Kansalaisia kehotetaankin ilmoittamaan polisiille kaikista havaitsemistaan viharikoksista.

Pakolaisia lähes kaikissa alueen kunnissa

Sotaa pakenevia ukrainalaisia on saapunut lähes kaikkiin Pohjois-Suomen ja Kainuun kuntiin. Alueella vastaanottokeskuksia on Kajaanissa, Oulussa, Raahessa ja Siikajoen Ruukissa.

”Näiden vastaanottokeskusten kapasiteetista on käytössä liki 80 prosenttia eikä meillä ole suunnitteilla nostaa tätä kapasiteettia”, kertoi Pohjoisen alueen suunnittelija Eeva Flinkmann Maahanmuuttovirastosta.

Suomen Punaisesta Rististä kerrottiin, että ukrainalaisten hätä herättänyt ihmisissä halun auttaa ja järjestön toimintaa hakeutuvien vapaaehtoisten määrä on kasvanut tuntuvasti.

Koronapotilaiden määrä sairaalahoidossa laskenut

Koronaa esiintyy alueella vielä paljon, mutta terveydenhuoltopalvelut voidaan edelleen järjestää normaalisti. Vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä kertoi, että OYS erityisvastuualueella sairaalahoidon kuormitus on korkeampaa muuhun Suomeen verrattuna. mutta vuodepotilaiden määrä on kääntynyt laskuun. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vuodeosastohoitoa vaativien potilaiden määrä on kääntynyt laskuun.



Pohjois-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski kertoi, että hoitohenkilökunnan työtaistelun myötä Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon on tullut toistaiseksi kymmenittäin epäkohtailmoituksia.



