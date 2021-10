Pohjois-Syyriasta loppuu happi ja koronatestit, eikä rokotteita ole

Rajalliset happivarastot eivät pian riitä, ja sairaaloiden testipakkaukset loppuvat kesken. Syyrian luoteisosissa terveydenhuolto ei enää selviä, ja koillisessa virus leviää huolestuttavaa vauhtia, kertoo kansainvälinen sairaanhoitoon erikoistunut avustusjärjestö Lääkärit Ilman Rajoja.

Luoteis-Syyriassa vahvistettujen covid-19-tapausten määrä lähes kaksinkertaistui syyskuussa. Tapauksia oli 73 000 verrattuna elokuun lopun 39 000 tapaukseen.

”Tässä aallossa on diagnosoitu jopa 1500 tapausta päivässä, kun aiemmissa aalloissa tapauksia oli korkeintaan 600 päivässä”, sanoi Francisco Otero y Villar, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Syyrian työn johtaja.

Alueella on neljä miljoonaa ihmistä, mutta 33 koronataudin hoitokeskuksesta vain 16 on toiminnassa tällä hetkellä. Koska terveydenhuollon toiminta on jo valmiiksi rajallista, ja testaus on toimitusongelmien takia puutteellista, viruksen todellista levinneisyyttä on mahdotonta arvioida, eikä riittävää apua voida tarjota.

Vain kolme prosenttia väestöstä rokotettu

Virus pääsee leviämään, sillä ihmiset eivät pääse terveydenhuollon piiriin, ja vain kolme prosenttia alueen väestöstä on täysin rokotettu. Rokotteita on jaettu alueella hitaasti ja ihmiset epäröivät rokotteiden ottamista.

”Näemme epidemian laajuuden suoraan sairaaloissamme. Ihmiset, jotka tarvitsevat epätoivoisesti happea tai tehohoitoa, ovat jumissa jonoissa, koska vuodepaikkoja ja hengityskoneita ei ole tarjolla. Siksi kuolleisuus on nyt suurempi aiempiin aaltoihin verrattuna. Afrinissa lähes puolet Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön tukemaan keskukseen tällä hetkellä otettavista potilaista on 16–40-vuotiaita. Koronaviruksen vakavaan tautimuotoon sairastuvat siis nyt myös ihmiset, joiden ajateltiin aiemmin olevan melko turvassa siltä”, Villar sanoo.

Lääkärit Ilman Rajoja lisää toimintaansa vastatakseen lisääntyneeseen tarpeeseen. Yli 13 prosenttia kaikista tartunnan saaneista asuu maan sisäisille pakolaisille tarkoitetuilla leireillä. Lääkärit Ilman Rajoja kiertää leireillä tekemässä covid-19-testejä ja jakaa pakolaisille tarvikkeita tartuntojen ehkäisemiseksi. Elokuussa järjestö avasi uudelleen jo sulkemiaan covid-19-eristyskeskuksia ja alkoi tukea uudelleen alueen koronahoitokeskuksia ja hengityselinsairauksiin erikoistunutta sairaalaa.

Testit ja happi vähissä

Lääkärit Ilman Rajoja on myös havainnut covid-19-tartuntojen lisääntyneen viime viikkoina Koillis-Syyriassa. Syyskuun viimeisellä viikolla keskimäärin 342 ihmistä sai positiivisen testituloksen päivittäin. Luku on suurin pandemian alun jälkeen. Alueen ainoasta laboratoriosta, joka pystyy tekemään PCR-testejä, alkavat loppua materiaalit. On mahdollista, että kaikki testaus joudutaan keskeyttämään, jos tartunnat eivät ala vähentyä. Myös happivarastot ovat vähissä.

”Lääkärit Ilman Rajoja tekee yhteistyötä paikallisen järjestön kanssa uuden covid-19-aallon yhteydessä, jotta voimme auttaa koronapotilaita hoitokeskuksissamme Hasakassa ja Raqqassa”, kertoo Hanna Majanen, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Syyrian hätäavun päällikkö. ”Meillä on vaikeuksia hankkia riittävästi happea ja pelkäämme, että jos tartuntojen määrä lisääntyy taas tai pysyy näin suurena, emme pysty auttamaan kaikkia potilaita.”

Pohjois-Syyrian terveydenhuoltojärjestelmä oli vaikeuksissa ja sairaanhoito oli riippuvaista humanitäärisestä avusta jo ennen pandemiaa. Uusi aalto on niin laaja, etteivät terveydenhuollon laitokset eivätkä humanitääriset toimijat selviä siitä.

”Nyt on tärkeämpää kuin koskaan auttaa laitoksia, jotta ne eivät romahda täysin pandemian takia”, Hanna Majanen painottaa.

Terveydenhuollon henkilökunta tarvitsee tukea ja suojaa, ja lisäksi tarvitaan testauspaketteja ja happea, lisää vuodepaikkoja sairaaloihin ja parempaa rokotekattavuutta kiireellisesti, jotta voidaan pelastaa lukuisten potilaiden henget ja pitää Pohjois-Syyrian terveydenhuoltojärjestelmä toiminnassa.

Lääkärit Ilman Rajoja peräänkuuluttaa poikkeuksia covid-19-taudin rokotteiden, testien ja muiden tarvikkeiden patentteihin, jotta tuotantoa saataisiin lisättyä ja hintoja laskettua. Valtioiden on laitettava ihmishenget lääkeyhtiöiden taloudellisten etujen edelle, jotta pandemiaa päästäisiin torjumaan myös matalan tulotason maissa ja konfliktialueilla.