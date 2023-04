Pohjoisen Suomen kasvatus- ja opetusalan johto koolla Oulussa

Ylijohtaja Savolaisen katsaus käsitteli korona-ajan ja Ukrainan sodan vaikutuksia aluehallintovirastojen toimintaan. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on mukana päivien järjestämisessä yhteistyössä Lapin aluehallintoviraston, Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelujen ja alueellisten rehtoriyhdistysten – Oulun alueen, Kainuun ja Lapin rehtoriyhdistysten ja SuRen, eli Suomen rehtoreiden paikallisyhdistysten kanssa.

Savolainen näki, että päivien teema on todella ajankohtainen.

”Voi sanoa, että teillä kuulijoilla on vahva kokemus korona-ajalta ja myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on nostanut kysymyksen siitä, miten päiväkotien ja koulujen tulisi varautua häiriötilanteisiin ja myöskin kaikkeen pahimpaan. Poikkeusoloissa päiväkotien ja koulujen merkitys on erittäin suuri lasten ja nuorten turvallisuuden luojana, mutta myöskin siksi, että lasten vanhemmat voivat poikkeusoloissa tehdä työtä yhteisen turvallisuuden eteen, ylijohtaja tähdensi.”

Perjantain ohjelmassa kuultiin ajankohtaiskatsaus Opetushallituksesta, jonka esitti Kasvatus, koulutus ja osaaminen -päätoiminnon johtaja Jarkko Niiranen.

Niirasen viesti väelle oli, että mahdollisimman normaalin turvallisen arjen varmistaminen lapsille ja nuorille kouluissa ja päiväkodeissa on toiminnan perusta myös poikkeusoloissa. Väestörakenteen muutokset erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa edellyttävät ennakointia ja uudenlaisten toteutustapojen etsimistä tulevaisuuteen.

Keynote-puheenvuorossa nykyisyysselittäjä Petri Rajaniemi avasi teemaa otsikkolla “Koulu tällaisessa maailmassa”. Päivän päätteeksi Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Martti Lehto syvensi tapaamisen tärkeää teemaa luennollaan Digitaalisesta turvallisuudesta ja informaatiovaikuttamisesta.

Ylijohtaja Savolainen kuvasi toimintaympäristön muutoksia, jotka Pohjois-Suomessa ovat tapahtuneet hyvin nopeasti.

”Meidän täällä pohjoisessa on hyvä tiedostaa, että teemme tiivistyvää yhteistyötä pohjoismaiden Norjan ja Ruotsin, pohjoisten läänien kesken, erityisesti siviilivalmiudessa. Yhteistyössä parannamme muun muassa arjen turvallisuuden käytäntöjä molemmin puolin rajaa ja näin Pohjois-Suomen turvallisuus lähtökohtaisesti myös paranee.”

Savolainen jatkoi, että vallitseva epävakaa turvallisuustilanne ja Nato-jäsenyys edellyttävät meiltä entistä tiiviimpää yhteistyötä ja konkreettista varautumisen tason nostamista niin kunnissa kuin alueillakin.

”Avainasemassa on kuntien varautumistason nostaminen ja kyvykkyyden vahvistaminen. Siviilivalmiuden ja huoltovarmuustoiminnan on oltava kunnossa. Tämä edellyttää meiltä vahvoja toimia, joilla kokonaisturvallisuutta vahvistetaan. Tätä työtä teemme aluehallintovirastoissa kokonaisturvallisuuden näkökulmasta,” ylijohtaja Savolainen linjasi.

Kasvatus- ja opetusalan johdolla on epävarmuuden ajassa erityisen merkittävässä rooli.

”Toivon, että pystymme yhdessä rakentamaan jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallisen, hyvinvoivan ja oppimista tukevan kasvuympäristön kaikissa tilanteissa.

Lisätietoja

Ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 551, terttu.savolainen@avi.fi

Johtaja Veijo Kosola, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 570, veijo.kosola@avi.fi





Lappi

Pohjois-Suomi

Opetus ja kulttuuri

Tapahtumat ja tilaisuudet

Turvallisuus ja varautuminen