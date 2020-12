Pohjoisen ulottuvuuden mahdollisuudet ja haasteet | Webinaari- ja podcast-sarja ulkona nyt

Eurooppalainen Suomi ja ulkoministeriö toteuttavat yhteistyössä Pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa käsittelevän neljän webinaarin sarjan, joka käynnistyi tiistaina 8.12. kello 15:00. Neljän webinaarin aikana yleisö tutustuu Pohjoisen ulottuvuuden politiikan ja kumppanuuksien historiaan, saavutuksiin ja haasteisiin sekä tulevaisuuden keskeisiin painotuksiin. Suomen historian menestyksekkäimmästä EU-aloitteesta syntynyt neljän tasavertaisen kumppanin yhteistyö on jatkunut yli kaksikymmentä vuotta.

JOHDATUS POHJOISEN ULOTTUVUUDEN POLITIIKKAAN

Ensimmäisessä webinaarissa yleisö johdatellaan 20 vuotta täyttäneen Pohjoisen ulottuvuuden politiikan historian ja keskeisten saavutusten kautta kohti nykypäivää.

Pohjoisen ulottuvuuden historiasta, saavutuksista ja merkityksestä keskustelevat Barentsin ja pohjoisen ulottuvuuden suurlähettiläs Jari Vilén, Euroopan ulkosuhdehallinnon Political Officer Aaretti Siitonen sekä työelämäprofessori Hannele Pokka.

Pohjoisen ulottuvuuden ensimmäinen toimintasuunnitelma hyväksyttiin 20 vuotta sitten. Mitä merkitystä pohjoisen ulottuvuuden yhteistyöllä on Suomen kannalta ja mihin perustamisvuosista on saavuttu?

Voit katsoa webinaarin jälkilähetyksenä Eurooppalaisen Suomen YouTube-kanavalta.

Euroopan Suunta -podcastin Pohjoisen ulottuvuuden historiaa ja saavutuksia käsittelevässä erikoisjaksossa vieraina ovat Suomen entinen pääministeri Paavo Lipponen, ulkoministeriön itäosaston osastopäällikkö Maimo Henriksson ja Euroopan ulkosuhdehallinnon yksikönjohtaja Petra Gombalova.

Löydät Euroopan Suunta -podcastin Spotifysta, Apple Podcastista ja kaikilta tutuilta alustoilta hakusanalla Euroopan Suunta.

POHJOISEN ULOTTUVUUDEN YMPÄRISTÖKUMPPANUUS

Vuodesta 2001 alkaen käynnissä olleen ympäristökumppanuuden kautta on saavutettu paljon. Vesistöjen suojelusta ydinturvallisuuden parantamiseen – rajat ylittävien ympäristöhankkeiden kautta on saatu aikaan merkittäviä tuloksia ja paljon on vielä luvassa.

Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuudesta keskustelevat ympäristöministeriön valtiosihteeri Terhi Lehtonen ja pitkän uran pohjoisen ulottuvuuden parissa tehnyt kansainvälisten asiain neuvos Kristiina Isokallio.

Voit katsoa webinaarin jälkilähetyksenä Eurooppalaisen Suomen YouTube-kanavalta.

Euroopan Suunta -podcastin toisessa Pohjoisen ulottuvuuden erikoisjaksossa käsitellään ympäristökumppanuutta ja sen saavutuksia erityisesti vesistöjen suojelun ja ydinturvallisuuden alueilla. Vieraina jaksossa ovat Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD:n ympäristöosaston johtaja Alistair Clark, Tshernobylin suojarahaston johtaja ja EBRD:n apulaisjohtaja Simon Evans.

Löydät Euroopan Suunta -podcastin Spotifysta, Apple Podcastista ja kaikilta tutuilta alustoilta hakusanalla Euroopan Suunta.

POHJOISEN ULOTTUVUUS – KUMPPANUUKSIEN VERKOSTO

Pohjoinen ulottuvuus kattaa useita yhteistyöalueita, joilla on konkreettista merkitystä alueensa kansalaisille. Yhteistyöalueissa, eli kumppanuuksissa yhdistyvät poliittinen linjanveto, asiantuntijatyö ja käytännön tason hanketoiminta. Monimuotoisuutensa vuoksi ne ovat osoittautuneet käyttökelpoiseksi tavaksi tehdä konkreettista yhteistyötä.

Eri kumppanuuksista ajatuksia jakavat NDPHS:n HIV, tuberkuloosi ja liitännäisinfektiot työryhmän puheenjohtaja ja lääkäri Ali Arsalo ja kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro ja liikenne- ja viestintäministeriön liikenne- ja viestintäpolitiikan korkean tason edustaja Mikael Nyberg.

Webinaari on katsottavissa Eurooppalaisen Suomen Facebook-sivuilta ja Zoom-webinaarialustalta.

Euroopan Suunta -podcastin kolmannessa Pohjoisen ulottuvuuden erikoisjaksossa käsitellään monimuotoisten kumppanuuksien verkkoa, saavutuksia ja toiminnan kehittymistä. Vieraina jaksossa ovat Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden (NDPTL) johtaja Oddgeir Danielsen, ja kulttuurikumppanuuden sihteeristön päällikkö Dace Resele.

Löydät Euroopan Suunta -podcastin Spotifysta, Apple Podcastista ja kaikilta tutuilta alustoilta hakusanalla Euroopan Suunta.

POHJOISEN ULOTTUVUUDEN TALOUS, TUTKIMUS JA TULEVAISUUS

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, Pohjoisen ulottuvuuden instituutti, Pohjoisen ulottuvuuden yritysneuvosto ja monet muut organisaatiot ovat keskeisesti mukana Pohjoisen ulottuvuuden politiikassa ja kumppanuuksien toteuttamassa operatiivisessa toiminnassa. Mutta miltä näyttää pohjoisen ulottuvuuden talous, tutkimus ja tulevaisuus?

Webinaari-sarjan viimeisen jakson alustaa ulkoasiainministeri Pekka Haavisto. Keskustelua pohjoisen ulottuvuuden tulevaisuudesta ja tutkimuksesta jatkavat Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, europarlamentaarikko Eero Heinäluoma sekä Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela.

Webinaari on katsottavissa Eurooppalaisen Suomen Facebook-sivuilta ja Zoom-webinaarialustalta.

Euroopan Suunta -podcastin neljännessä Pohjoisen ulottuvuuden erikoisjaksossa käsitellään taloutta, tutkimusta ja tulevaisuutta. Jakson vieraina ovat Suomen entinen pääministeri, East Officen vanhempi neuvonantaja Esko Aho, Pohjoisen ulottuvuuden instituutin johtava koordinaattori Riitta Kosonen ja East Officen Moskovan-päällikkö ja Pohjoisen ulottuvuuden yritysneuvoston vetäjä Jari Jumpponen.

Löydät Euroopan Suunta -podcastin Spotifysta, Apple Podcastista ja kaikilta tutuilta alustoilta hakusanalla Euroopan Suunta.

Lisätietoja kokonaisuudesta Eurooppalaisen Suomen verkkosivuilta.