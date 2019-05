Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinointiyritys MarkkinointiAkatemia avannut suuren toimiston Tampereella – aikoo työllistää satoja lähivuosina

Tamperelainen kasvuyritys MarkkinointiAkatemia MAK Oy on yksi Suomen ja Pohjoismaiden nopeimmin kasvavista markkinointialan yrityksistä. Vuonna 2018 yritys saavutti huippukannattavuuden ja Suomen parhaan työpaikan titteliä tavoitteleva yritys rekrytoi nyt vauhdilla kymmeniä osaajia.

Uusi jättitoimisto avattu - huipputyöpaikka sadoille

MarkkinointiAkatemia on edennyt viidessä vuodessa toimitusjohtajan kotoa suuriin yli 1500 m2:n tiloihin. Uusi näyttävä toimisto on avattu entisen HopLop paikalle Haarlan tehdaskiinteistöön Tampereen Onkiniemessä. Yritys aikoo työllistää satoja markkinoinnin ammattilaisia lähivuosina ja sen toimistolta löytyy kaikki nykypäivän toimistohoukuttimet kuten kiipeilyseinä, mini-golf, VR-pelialue ja totta kai myös pingispöytä.

Vaikka yritys on kasvanut merkittävän kokoiseksi ja toimii nyt erittäin hienoissa tiloissa, niin tilanne ei ole aina ollut aivan tällainen. Kaikilla menestyjillä kasvu vaatii kovaa työtä ja riskinottoa, tämä on totta myös MarkkinointiAkatemian kohdalla. Perustajatiimi käynnisti yrityksen melko vaatimattomissa olosuhteissa kun yrityksen toiminta aloitettiin toimitusjohtajan kotoa.

”Meillä ei ollut aluksi varaa varsinaiseen toimistoon joten toiminta käynnistettiin minun kodissani, jossa olikin sitten kaikki huoneet yrityksen käytössä. Siellä oli ihmisiä keittiössä, olohuoneessa ja makuuhuoneessa. Minä tein työtä kuistilta, kun en muualle mahtunut. Onneksi oli melko lämmin kesä kun aloitettiin,” kertoo yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Mikko Pulkkila.

Ilman sijoituspääomaa kasvanut ”bootstrap company” sai loppuvuonna 2018 merkittävän sijoitusyhtiön osakkaaksi kun Adelis osti enemmistön yrityksestä

”MarkkinointiAkatemia erottautui muista alan yrityksistä erinomaisilla talousluvuilla, asiantuntijoiden osaamisella sekä vahvalla yrityskulttuurillaan. Yhtiön avainluvut olivat poikkeuksellisen hyviä, kuten yli 90 %:n asiakaspysyvyys sekä mainonnan tuotto asiakkaille joka on maailman huippuluokkaa. Kyseessä on siis poikkeuksellisen hyvä yritys, jolla on erittäin osaava toimitusjohtaja ja jonka kasvuun tulemme panostamaan merkittävästi,” sanoo Joel Russ, Adelis Equity Partnersilta.

Adeliksen mukaantulon jälkeen MarkkinointiAkatemia on mukana Pohjoismaisessa digitaalisen markkinoinnin konsernissa, jolla on kumppaniyritykset naapurimaissa sekä maailmanlaajuinen verkosto joka mahdollistaa entistä kansainvälisempien asiakkaiden palvelemisen.

Tampereella uusiin tiloihin siirtymisen lisäksi MarkkinointiAkatemia etsii suurempia tiloja myös Turussa ja Helsingissä. MAK on asiantuntijoiden talo, jossa jokaiselle mainosalustalle on siihen erikoistunut osaajatiimi. Yritys kehittää myös erilaisia tekoälyratkaisuja, mm. Google-mainontaan, joilla on saavutettu kovia myynnin tuloksia digimarkkinoinnissa.

”Aiomme olla huipputyöpaikka markkinoinnista kiinnostuneille ihmisille. Meillä on aito halu panostaa työntekijöiden viihtyvyyteen ja osaamisen kehittämiseen. Olemme tutustuneet erityisesti toisiin Tamperelaisiin yrityksiin Vincitiin ja Goforeen, jotka ovat näyttäneet hienoa esimerkkiä kuinka olla hyvä työnantaja ja kiinnostava työpaikka ihmisille jotka haluavat kehittyä omassa osaamisessaan. Nyt avatun toimiston myötä aiomme ottaa hyvät opit muilta ja kehittää jotain itsemme näköistä vahvistaen MAK:lle jo muodostunutta omaleimaista yrityskulttuuria ja identiteettiä,” sanoo Pulkkila.

MarkkinointiAkatemia on erittäin kannattava yritys ja se saavutti korkeat pisteet Kauppalehden vuoden 2018 Menestyjät-ranking vertailussa. Vauhdilla kasvavan yrityksen tavoitteena on laajentaa toimintaa entisestään ja se aikoo työllistää n. 150 henkilöä vuoden 2019 päättyessä ja useita satoja vuoden 2020 aikana.